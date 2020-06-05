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Созданы майки для защиты от коронавируса 

Lenta.ru 48 минут назад
Созданы майки для защиты от коронавируса
Фото: Mitsufuji Corp.
Японские ученые разработали майку, с помощью которой медработники смогут удаленно следить за состоянием больных коронавирусом. Об этом сообщает издание Asahi Shimbun.
«Умная майка» изготовлена компанией Mitsufuji. Благодаря новым технологиям она может измерять частоту сердечных сокращений, дыхания и другие показатели здоровья, после чего отправлять данные на смартфоны и планшеты через встроенный в ткань датчик.
По информации издания, в мае власти префектуры Киото предоставили 50 единиц биометрической смарт-одежды в больницы для защиты сотрудников.
«Это позволяет медсестрам отслеживать изменения в состоянии здоровья пациентов, не вступая с ними в контакт», — отметил 71-летний мэр Канемаса Сато.
В июне сапожник из Румынии придумал обувь для соблюдения социального дистанцирования. Так, 55-летний Григор Луп (Grigore Lup) изготовил кожаные ботинки с удлиненным мыском, размер которых по европейской шкале равен 75. По задумке сапожника, если двое людей наденут такие ботинки, то расстояние между ними составит необходимые полтора метра.
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