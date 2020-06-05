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Учёные ожидают летом засуху в Крыму 

News.ru и ещё 1 15 минут назад
Крыму пообещали засуху
Фото: ТАСС
Уровень воды в водохранилищах и реках на территории Крыма летом 2020 года прогнозируется низким. Об этом заявили учёные Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.
При этом специалисты ссылаются на данные Росгидромета. По их мнению, низкая увлажнённость почвы может стать причиной засухи на полуострове, сообщает РИА Новости.
Проблемы с водой уже ощущаются в соседней Украине. В Совете национальной безопасности и обороны страны (СНБО) сообщили, что могут пересмотреть расход и потребление водных ресурсов из-за нехватки воды в бассейнах некоторых рек. Они последние пять лет были маловодными и существует вероятность возникновения водного дефицита нынешним летом.
Ранее NEWS.ru сообщал, что предстоящее лето принесёт с собой жару, засуху, торфяные пожары и другие катаклизмы. Такой прогноз сделали специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам ГО и ЧС. С мая по июль прогнозируются периоды с максимально высокой температурой. В свою очередь жара вызовет торфяные пожары.
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Наука и техника , Катастрофы , ВНИИ Сигнал , Росгидромет , РИА Новости , Республика Крым
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