Крыму пообещали засуху

Уровень воды в водохранилищах и реках на территории Крыма летом 2020 года прогнозируется низким. Об этом заявили учёные Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

При этом специалисты ссылаются на данные Росгидромета . По их мнению, низкая увлажнённость почвы может стать причиной засухи на полуострове, сообщает РИА Новости.

Проблемы с водой уже ощущаются в соседней Украине. В Совете национальной безопасности и обороны страны (СНБО) сообщили, что могут пересмотреть расход и потребление водных ресурсов из-за нехватки воды в бассейнах некоторых рек. Они последние пять лет были маловодными и существует вероятность возникновения водного дефицита нынешним летом.

Ранее NEWS.ru сообщал, что предстоящее лето принесёт с собой жару, засуху, торфяные пожары и другие катаклизмы. Такой прогноз сделали специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам ГО и ЧС. С мая по июль прогнозируются периоды с максимально высокой температурой. В свою очередь жара вызовет торфяные пожары.