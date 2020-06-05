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Обломки «Фрегата» разлетелись на тысячи километров 

Вероника Полынина и ещё 8 17 минут назад
Обломки «Фрегата» разлетелись на тысячи километров
Фото: РИА Новости
Обломки взорвавшегося в мае бака разгонного блока «Фрегат» разлетелись на тысячи километров, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные с сайта ВВС США space-track.org.
По данным американских ВВС, бак «Фрегата» разлетелся на 65 обломков. В «Роскосмосе» информацию о количестве обломков не подтвердили, заявив, что данные уточняются.
Согласно данным американских военных, обломки находятся на орбитах с минимальными высотами от 336 до 672 километров и максимальными — от 2574 до 5101 километра. При этом бак до взрыва находился на орбите с минимальной высотой 422 километра и максимальной — 3606 километров.
18 мая в космосе взорвался тороидальный сбрасываемый блок баков разгонного блока «Фрегат-СБ». Он использовался в июле 2011 года для доставки в космос обсерватории «Спектр-Р».
Как сообщал «Рамблер», в сентябре 2018 года британский спутник RemoveDEBRIS успешно испытал на околоземной орбите технологию удаления космического мусора с помощью сети. В феврале 2019 года он также успешно отработал технологию захвата «гарпуном» имитатора космического мусора. Ранее ученые предупреждали, что количество космического мусора на орбите стремительно растет и через 100 лет может привести к прекращению запусков ракет.
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Наука и техника , Роскосмос , РИА Новости , США
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