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В работе Facebook произошел сбой 

ТАСС и ещё 3 1 час назад
В работе Facebook произошел сбой
Фото: Reuters
Проблемы в работе Facebook наблюдаются в четверг в ряде стран мира, включая Россию. Об этом сообщается на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
Больше всего на сбои в работе социальной сети жалуются в США, Великобритании, Дании, Польше, Италии и Румынии. В России о сбоях сообщают жители Москвы и Санкт-Петербурга, но число обращений незначительно. Первые жалобы появились около 17:35 мск.
Около 41% пользователей Facebook, сообщивших о проблемах, испытывают затруднения с просмотром новостной ленты, 31% не могут загрузить изображения, а еще 26% не могут зайти в свою учетную запись.
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Наука и техника , Интернет
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