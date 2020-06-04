«Звездная змея» обнаружена недалеко от Земли 

Китайские исследователи, используя данные различных предыдущих астрономических наблюдений, обнаружили присутствие в космическом пространстве недалеко от Земли приливного хвоста, из-за его внешнего вида получившего название "звездная змея".

Работа исследователей опубликована на портале препринтов, а коротко о ней рассказывает Phys.org. Обнаруженная структура может улучшить наше понимание о формировании и эволюции приливных хвостов.

Эти странные космические объекты, как считается, являются результатом гравитационных взаимодействий между галактиками. Обычно это тонкая вытянутая область из звезд и межзвездного газа.

Когда две галактики вращаются друг вокруг друга, то их приливные силы искажают каждую из них. Эти искаженные области затем выбрасываются в межгалактическое пространство и образуют приливные хвосты.

В данном случае такой объект был обнаружен командой во главе Хай-Цзюнь Таном из Университета в Ичане вблизи Облака Ориона — одного из наиболее активных регионов звездообразования. Открытие было сделано на основе анализа астрометрических и фотометрических данных, в основном полученных со спутника Gaia.

Новая структура оказалась достаточно молодой, что не позволило астрономам применить к ней принятую классификацию приливных хвостов. Поэтому они назвали ее квазиприливным хвостом.

Согласно опубликованным данным, длина и ширина "звездной змеи" превышают 750 световых лет, а ее толщина составляет около 260 световых лет. От нашей планеты она находится на расстоянии около 1000 световых лет — совсем недалеко, по космическим меркам.

Возраст состава "змеи" оценен всего в 30-40 миллионов лет. Это означает, что она намного моложе любых ранее обнаруженных приливных хвостов. Структура "змеи" также оказалась нетипичной для классических приливных хвостов, поскольку она имеет только один хвост и включает в себя два растворяющихся ядра в "голове".

По мнению исследователей, змеевидная форма предполагает, что родительский звездный кластер испытал одно или несколько сильных разрушений. Однако вопрос о том, какой механизм мог растянуть родительский кластер в хвост размером более 750 световых лет за такое короткое время, остается открытым.

В своей работе исследователи пишут, что "открытие "звездной змеи" ставит под сомнение господствующую теорию образования и эволюции приливных хвостов".