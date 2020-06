Успешный старт ракетоносителя Falcon 9 попал на видео 

Многоразовая ракета Falcon 9 успешно стартовала с мыса Канаверал (штат Флорида). После старта первая ступень ракеты-носителя американской компании SpaceX Илона Маска, использовавшаяся в пятый раз, опустилась на морскую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане.