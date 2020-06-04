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Успешный старт ракетоносителя Falcon 9 попал на видео 

Алевтина Жаркова 49 минут назад
Многоразовая ракета Falcon 9 успешно стартовала с мыса Канаверал (штат Флорида). После старта первая ступень ракеты-носителя американской компании SpaceX Илона Маска, использовавшаяся в пятый раз, опустилась на морскую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане.
Космический аппарат вывел на орбиту 60 спутников Starlink, которые предназначаются для обеспечения работы глобального интернета. Всего компания планирует разместить на орбите Земли 12 000 таких спутников, благодаря которым, по замыслу разработчиков, интернет появится даже в самых труднодоступных местах.
Наука и техника , Видео , SpaceX
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