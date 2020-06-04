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Астрономы разгадали тайну гравитационных колец Эйнштейна 

Популярная механика и ещё 1 1 час назад
Разгадана тайна гравитационных колец Эйнштейна
Фото: VLA
Во время карантина группа астрономов решила изучить архивные данные, и случайно они обнаружили объект, способный объяснить загадку колец Энштейна. Оказалось, ответ находился под самым носом тридцать три года — как в какой-то сказке.
Обсерватория «Кек о Мауна-Кеа» на Гавайях и рентгеновская обсерватория «Чандра» НАСА еще в 1980-х годах зафиксировали объект, способный раскрыть давнюю космическую тайну.
Это — квазар, излучающий невероятное количество света. На снимках ученые увидели кольцо Эйнштейна — кольцо света, искривленное гравитационным воздействием некоего массивного объекта, находящегося между квазаром и Землей. Данное явление называется гравитационным линзированием. Свет, исходящий из далекой галактики, деформируется, проходя возле объекта с большой массой.
Но ученые не просто нашли какое-то старое кольцо Эйнштейна, они обнаружили первое в мире кольцо Эйнштейна. Впервые этот объект наблюдался в 1987 году, но тогда астрономы еще не знали, как далеко он находится или каково его красное смещение (явление, при котором удаляющиеся объекты кажутся красными, потому что длины волн света при этом растягиваются).
Но теперь ученые смогли определить расстояние до объекта. Они обнаружили, что квазар находится в 10 миллиардах световых лет от Земли (для интереса, при этом красное смещение составляет z = 1,849). Первыми расстояние до объекта вычислили старший научный сотрудник Лаборатории реактивного движения НАСА в Пасадене (США) Дэниэл Стерн и научный сотрудник из Института астрономии Кембриджского университета в Великобритании Доминик Уолтон.
«Мы были удивлены, что никто никогда не пытался измерить расстояние до столь яркого источника света, — говорит Стерн. — Определение расстояния — первый шаг во всех исследованиях».
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Наука и техника , Наука , NASA
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