Состоявшийся недавно полет аппарата компании SpaceX , стал воистину историческим событием. Многие заговорили о конце монополии Роскосмоса на доставку людей и грузов на МКС. Однако НАСА собирается оплатить полет астронавта на «Союзе МС-17». Автор Forbes разбирался, что же все-таки изменил полет Crew Dragon.

НАСА намерена заплатить российскому космическому агентству за полет своего астронавта, а российские космонавты в будущем году могут отправиться в космос из Флориды.

Поэтому тем, кто считал, что осуществленный компанией SpaceX исторический пилотируемый полет Demo-2 изменит правила игры, стоит призадуматься.

А это действительно был исторический полет, ведь два астронавта НАСА впервые за 10 лет отправились на Международную космическую станцию с территории США , положив конец зависимости НАСА от «Роскосмоса». После него пошли разговоры о том, что это сигнал тревоги для российской космической программы, а в SpaceX кое-кто начал ликовать и злорадствовать.

Но все не так просто — и сотрудничество между США и Россией точно будет продолжаться.

Вчера НАСА объявила о том, что отправит на шесть месяцев на МКС астронавта Кейт Рубинс (Kate Rubins) в качестве бортинженера и члена экипажа экспедиции 63/64.

И конечно же, она отправится туда на космическом корабле компании SpaceX Crew Dragon, одно место на котором стоит 55 миллионов долларов, разве не так? Не так. Рубинс полетит вместе с космонавтами Сергеем Рыжиковым и Сергеем Кудь-Сверчковым из российского космического агентства «Роскосмос». Полет должен состояться 14 октября 2020 года с космодрома Байконур в Казахстане, а полетят они на борту космического корабля «Союз МС-17».

Ее доставка обойдется НАСА в 90 миллионов долларов, как и до появления Crew Dragon.

«Сумма этого контракта составляет 90 252 905 долларов и 69 центов за одно место в составе экипажа, включая всю необходимую подготовку к пуску, тренировки, обучение, выполнение полета, приземление, действия по поиску экипажа, а также доставку ограниченного груза на станцию и со станции, — сообщила вчера по электронной почте пресс-секретарь НАСА Стефани Ширхольц (Stephanie Schierholz). — Сюда также входят вспомогательные услуги по пуску и посадке».

Но скорее всего, полет Рубинс на МКС из Казахстана станет последним для астронавтов НАСА. «НАСА твердо уверена в том, что США смогут осуществлять коммерческие полеты в 2020/2021 годах, и что в покупке мест на борту „Союза" больше не будет необходимости“, — заявила Ширхольц.

Но разве Рубинс не может полететь на МКС вместе с коллегами из НАСА Майклом Хопкинсом (Michael Hopkins), Виктором Гловером (Victor Glover), Шеннон Уокер (Shannon Walker) и японским астронавтом Соити Ногути (Soichi Noguchi) на борту Crew-1, который совершит первый плановый полет SpaceX 30 августа 2020 года? В конце концов, там целых семь мест.

»Для миссий коммерческих экипажей НАСА арендовала по четыре места на полет, — объяснила Ширхольц. — Дополнительное пространство в коммерческом корабле агентство использует для доставки на станцию и с нее 100 с лишним килограммов грузов во время каждого полета».

Если полет Рубинс на «Союзе» станет для НАСА последним, «Роскосмос» может оказаться в положении американского космического агентства. Поскольку заявок от НАСА уже не будет, и полеты «Союза» станут нерентабельными, «Роскосмосу» придется платить за места компаниям SpaceX и Boeing

«НАСА ведет с «Роскосмосом" переговоры о том, чтобы в будущем на „Союзах" и на коммерческих космических кораблях летали и американские члены экипажа, и космонавты. Так можно будет и дальше обеспечить безопасную эксплуатацию космической станции, — написала Ширхольц. — Мы ожидаем, что космонавты будут летать на Crew Dragon и на Starliner компании „Боинг", и наоборот. Мы сейчас прорабатываем детали, как это сделать“.

“Боинг» проведет второй непилотируемый испытательный полет своего корабля CST-100 Starliner ближе к концу 2020 года.