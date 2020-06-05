Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Forbes (США): несмотря на успех SpaceX, НАСА заплатит России 90 миллионов долларов за доставку американского астронавта на МКС 

ИноСМИ и ещё 1 23 минуты назад
Состоявшийся недавно полет аппарата компании SpaceX, стал воистину историческим событием. Многие заговорили о конце монополии Роскосмоса на доставку людей и грузов на МКС. Однако НАСА собирается оплатить полет астронавта на «Союзе МС-17». Автор Forbes разбирался, что же все-таки изменил полет Crew Dragon.
НАСА намерена заплатить российскому космическому агентству за полет своего астронавта, а российские космонавты в будущем году могут отправиться в космос из Флориды.
Поэтому тем, кто считал, что осуществленный компанией SpaceX исторический пилотируемый полет Demo-2 изменит правила игры, стоит призадуматься.
А это действительно был исторический полет, ведь два астронавта НАСА впервые за 10 лет отправились на Международную космическую станцию с территории США, положив конец зависимости НАСА от «Роскосмоса». После него пошли разговоры о том, что это сигнал тревоги для российской космической программы, а в SpaceX кое-кто начал ликовать и злорадствовать.
Но все не так просто — и сотрудничество между США и Россией точно будет продолжаться.
Вчера НАСА объявила о том, что отправит на шесть месяцев на МКС астронавта Кейт Рубинс (Kate Rubins) в качестве бортинженера и члена экипажа экспедиции 63/64.
И конечно же, она отправится туда на космическом корабле компании SpaceX Crew Dragon, одно место на котором стоит 55 миллионов долларов, разве не так? Не так. Рубинс полетит вместе с космонавтами Сергеем Рыжиковым и Сергеем Кудь-Сверчковым из российского космического агентства «Роскосмос». Полет должен состояться 14 октября 2020 года с космодрома Байконур в Казахстане, а полетят они на борту космического корабля «Союз МС-17».
Ее доставка обойдется НАСА в 90 миллионов долларов, как и до появления Crew Dragon.
«Сумма этого контракта составляет 90 252 905 долларов и 69 центов за одно место в составе экипажа, включая всю необходимую подготовку к пуску, тренировки, обучение, выполнение полета, приземление, действия по поиску экипажа, а также доставку ограниченного груза на станцию и со станции, — сообщила вчера по электронной почте пресс-секретарь НАСА Стефани Ширхольц (Stephanie Schierholz). — Сюда также входят вспомогательные услуги по пуску и посадке».
Но скорее всего, полет Рубинс на МКС из Казахстана станет последним для астронавтов НАСА. «НАСА твердо уверена в том, что США смогут осуществлять коммерческие полеты в 2020/2021 годах, и что в покупке мест на борту „Союза" больше не будет необходимости“, — заявила Ширхольц.
Но разве Рубинс не может полететь на МКС вместе с коллегами из НАСА Майклом Хопкинсом (Michael Hopkins), Виктором Гловером (Victor Glover), Шеннон Уокер (Shannon Walker) и японским астронавтом Соити Ногути (Soichi Noguchi) на борту Crew-1, который совершит первый плановый полет SpaceX 30 августа 2020 года? В конце концов, там целых семь мест.
»Для миссий коммерческих экипажей НАСА арендовала по четыре места на полет, — объяснила Ширхольц. — Дополнительное пространство в коммерческом корабле агентство использует для доставки на станцию и с нее 100 с лишним килограммов грузов во время каждого полета».
Если полет Рубинс на «Союзе» станет для НАСА последним, «Роскосмос» может оказаться в положении американского космического агентства. Поскольку заявок от НАСА уже не будет, и полеты «Союза» станут нерентабельными, «Роскосмосу» придется платить за места компаниям SpaceX и Boeing.
«НАСА ведет с «Роскосмосом" переговоры о том, чтобы в будущем на „Союзах" и на коммерческих космических кораблях летали и американские члены экипажа, и космонавты. Так можно будет и дальше обеспечить безопасную эксплуатацию космической станции, — написала Ширхольц. — Мы ожидаем, что космонавты будут летать на Crew Dragon и на Starliner компании „Боинг", и наоборот. Мы сейчас прорабатываем детали, как это сделать“.
“Боинг» проведет второй непилотируемый испытательный полет своего корабля CST-100 Starliner ближе к концу 2020 года.
Последние новости
Российскую систему «Панцирь» подняли на смех в Ливии Российскую систему «Панцирь» подняли на смех в Ливии Болгарские читатели: русские смеются от вида наших самолетов Болгарские читатели: русские смеются от вида наших самолетов СМИ Швейцарии: Россия плачет крокодиловыми слезами СМИ Швейцарии: Россия плачет крокодиловыми слезами
Комментарии 18
Наука и техника , Видео , Технологии , Шеннон Уокер , Кейт Рубинс , Сергей Рыжиков , Boeing , Роскосмос , SpaceX , NASA , Forbes , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Против Платошкина завели уголовное дело
Против Платошкина завели уголовное дело
Шафран рассказала, почему ушла из шоу Соловьёва
Шафран рассказала, почему ушла из шоу Соловьёва
Обнаружено исчезновение Йеллоустонского супервулкана
Обнаружено исчезновение Йеллоустонского супервулкана
В деле об убийстве Флойда нашли странные совпадения
В деле об убийстве Флойда нашли странные совпадения
«Эта зависимость уничтожила волю к жизни»
«Эта зависимость уничтожила волю к жизни»
Новости партнеров
Видео
Косивший водоросли в реке коммунальщик попал на видео
00:30
Косивший водоросли в реке коммунальщик попал на видео
Общество
Появилось видео объяснения расстрела вора обоев
02:15
Появилось видео объяснения расстрела вора обоев
Происшествия
Механический паук из Lada Priora попал на видео
00:42
Механический паук из Lada Priora попал на видео
Общество
Опубликовано видео забастовки пеших курьеров
04:09
Опубликовано видео забастовки пеших курьеров
Общество
Появилось видео взрыва газа в пятиэтажке
01:34
Появилось видео взрыва газа в пятиэтажке
Происшествия
Нацгвардия США встала на колени и попала на видео
02:42
Нацгвардия США встала на колени и попала на видео
Происшествия
В российском городе прогремел взрыв
00:43
В российском городе прогремел взрыв
Происшествия Криминал
Экстренная посадка Ми-38 в Подмосковье попала на видео
00:32
Экстренная посадка Ми-38 в Подмосковье попала на видео
Происшествия
Успешный старт ракетоносителя Falcon 9 попал на видео
00:21
Успешный старт ракетоносителя Falcon 9 попал на видео
Наука и техника
Опубликовано видео с места нападения на школу в Китае
00:45
Опубликовано видео с места нападения на школу в Китае
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение