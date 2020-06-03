Юрий Гагарин заговорит в лифтах от «Роскосмоса»

В сообщении отмечается, предприятие завершило процедуру сертификации лифтов собственного производства и готово поставлять оборудование во все регионы страны. Усть-Катавский вагоностроительный завод разработал две версии лифтовых кабин — простую и люксовую, отличающихся по комфортности и оснащению.

"Акционерное общество "Усть-Катавский вагоностроительный завод" рассчитывает до конца 2020 года выйти на производство 50 лифтов в месяц, а к 2025-му — до 5 тыс. в год", — отметили в ведомстве.

Лифтовые кабины также оснастят зеркалом, поручнем, многоцветным дисплеем c возможностью трансляции текстов и слайдов. Во время движения в нем играет музыка.