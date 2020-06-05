Об этом сообщает газета Минобороны «Красная Звезда» со ссылкой на сотрудницу филиала Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко Наталью Позднякову.

По словам Поздняковой, вакцина прошла испытания на мелких и крупных животных (обезьянах и хомяках) и готова к переходу на следующую стадию. Ее проверили на токсичность, безопасность, иммуногенность и защитную эффективность. Все испытания проходят в 48-м Центральном научно-исследовательском институте Минобороны России

Сотрудница напомнила, что в клинических испытаниях примут участие 50 добровольцев из числа военнослужащих-контрактников, в том числе 10 медицинских работников.

2 июня Минобороны России сообщило об окончании отбора добровольцев для испытания российской вакцины от коронавируса. Для проведения клинических испытаний вакцины отобрали 50 военнослужащих из различных подразделений по всей России: 45 мужчин и пять женщин. Все добровольцы прошли обследование и тестирование. На протяжении месяца у них не диагностировалось никаких заболеваний.

Всего за время эпидемии в стране выявлено более 440 тысяч случаев инфицирования новым вирусом. Умерли более 5,3 тысячи человек. Россия находится на третьем месте в мире по числу зараженных.