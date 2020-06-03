Рогозин передал «Роскосмосу» личный аккаунт в твиттере 

Страница Дмитрия Рогозина в твиттере с сегодняшнего дня стала официальной страницей "Роскосмоса" , а его личные данные сменились на данные госкорпорации.

"Принципиально важные публикации пресс-службы мы и так с генеральным директором согласовываем, поэтому нет смысла вести две параллельные страницы", — пояснил РИА Новости это преобразование руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.

У официальной страницы "Роскосмоса", созданной в 2014-м, в твиттере 153 тысячи читателей. Рогозин завел страницу в 2009-м, у него, а теперь у второго аккаунта "Роскосмоса", 766 тысяч подписчиков.