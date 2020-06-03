Аккаунт Рогозина в Twitter передали «Роскосмосу» 

Страница гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина в Twitter стала официальным аккаунтом госкорпорации. Об этом заявили в пресс-службе «Роскосмоса».

«Страница генерального директора ГК «Роскосмос» Дмитрия Рогозина в Twitter имеет большое количество подписчиков, поэтому было принято решение использовать это для дополнительного продвижения и распространения новостей госкорпорации», — приводит ТАСС сообщение.

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