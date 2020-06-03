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Аккаунт Рогозина в Twitter передали «Роскосмосу» 

RT на русском и ещё 10 33 минуты назад
Аккаунт Рогозина в Twitter передали «Роскосмосу»
Фото: РИА Новости
Страница гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина в Twitter стала официальным аккаунтом госкорпорации. Об этом заявили в пресс-службе «Роскосмоса».
«Страница генерального директора ГК «Роскосмос» Дмитрия Рогозина в Twitter имеет большое количество подписчиков, поэтому было принято решение использовать это для дополнительного продвижения и распространения новостей госкорпорации», — приводит ТАСС сообщение.
В настоящее время у данной страницы насчитывается 766,8 тыс. читателей, она была зарегистрирована в мае 2009 года.
Ранее основатель компании SpaceX Илон Маск написал в Twitter по-русски в ответ на твит Рогозина с поздравлениями, написанный по-английски.
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Наука и техника , Дмитрий Рогозин , Илон Маск , Роскосмос , SpaceX , ИТАР-ТАСС
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