Аккаунт Рогозина в Twitter передали «Роскосмосу» 

Страница гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина в Twitter стала официальным аккаунтом госкорпорации. Об этом заявили в пресс-службе «Роскосмоса».
«Страница генерального директора ГК «Роскосмос» Дмитрия Рогозина в Twitter имеет большое количество подписчиков, поэтому было принято решение использовать это для дополнительного продвижения и распространения новостей госкорпорации», — приводит ТАСС сообщение.
В настоящее время у данной страницы насчитывается 766,8 тыс. читателей, она была зарегистрирована в мае 2009 года.
Ранее основатель компании SpaceX Илон Маск написал в Twitter по-русски в ответ на твит Рогозина с поздравлениями, написанный по-английски.