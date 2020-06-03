В ПАО «Туполев» выберут нового гендиректора 

Вопрос о досрочной смене гендиректора включен в повестку заседания.

Генеральный директор ПАО «Туполев» Александр Конюхов покидает свою должность. В четверг совет директоров авиационного конструкторского бюро изберет нового гендиректора, говорится в сообщении в Центре раскрытия корпоративной информации.

Александр Конюхов занимает этот пост с июня 2016 года. Одновременно он был назначен вице-президентом по стратегической и специальной авиации Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Под руководством Конюхова к концу 2017 года чистый убыток компании сократился в 15 раз (с 1,6 миллиарда до 103 миллионов рублей). В 2018 году чистая прибыль «Туполева» составила 851 миллион рублей, пишет «Интерфакс».

За это время в компании обновили всю линейку самолетов стратегической и дальней авиации — созданы глубоко модернизированные бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160М, Ту-95МСМ и Ту-22М3М.

Ту-160 («Белый лебедь») — сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с изменяющейся стреловидностью крыла. Предназначен для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных целей в удаленных военно-географических районах и глубоком тылу.

Этот стратегический бомбардировщик-ракетоносец способен нести на борту до 12 ракет с ядерной боеголовкой. Дальность действия этих ракет — до 3 500 км, а значит, ему не нужно заходить в зону действия ПРО, чтобы нанести удар.

В случае необходимости он способен и прорывать ее: изменяемая геометрия крыльев позволяет ему совершать перелет на дальность в 13 950 км и развивать скорость до 2 200 км/ч. Вкупе с рабочим потолком в 21 765 м это делает Ту-160 крайне сложной мишенью.

Разработка Ту-22М велась в 1960-х годах, а первый полет машина совершила в 1969 году. Начало эксплуатации ТУ-22М0 состоялось в 1969 году, Ту-22М2 — в 1976 году, а Ту-22М3 — в 1983 году. Создание этой машины дало толчок развитию всей боевой и гражданской авиации СССР.

Один из сложнейших элементов конструкции — крыло изменяемой стреловидности, которое позволяет самолету иметь одновременно высокую скорость и хорошие взлетно-посадочные характеристики. Однако и достичь приемлемых характеристик этого агрегата довольно сложно.

Самолет может нести три противокорабельные крылатые ракеты Х-32, Х-15П, бомбы.