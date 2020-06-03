В Сибири нашли новый вид клещей 

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Российские ученые обнаружили новый вид клещей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на публикацию Сибирского отделения РАН.

Известно, что эти клещи представляют собой гибрид таежного вида и клеща Павловского. Причиной появления таких насекомых могло стать сосуществование разных популяций в одном регионе.

Подобные гибриды распространены в Приморском крае и Новосибирской области. Как отметила заведующая лабораторией молекулярной микробиологии и фундаментальной медицины РАН Нина Тикунова, у клещей Павловского и таежных разные ареалы обитания, но они могли пересечься на животном в лесопарковой зоне.

Новый вид паукообразных выживает в тех же условиях, что и "прародители". Аналогично гибриды переносят вирус клещевого энцефалита, борреллии, риккетсии и другие опасные болезни.

По данным на 25 мая, более 2 тысяч человек обратились в больницы Московской области с жалобами на укусы клещей. 747 обращений касались случаев с участием детей.