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Биологи обнаружили в мозгу мышей химические следы воспоминаний 

News.ru 1 час назад
В мозгу мышей нашли химические следы воспоминаний
Фото: Pixabay
Австрийские учёные впервые зафиксировали, как нервные клетки в центре памяти мозга мышей обмениваются химическими сигналами.
В результате проведённых экспериментов биологи открыли особые пузырьки, которые отвечают за формирование новых воспоминаний.
Эти пузырьки были заполнены различными сигнальными молекулами. Ими обменивались пирамидальные и гранулярные клетки гиппокампа, которые стимулировали обмен электрическими сигналами, связанный с формированием краткосрочной памяти, пишет журнал Neuron.
Ранее президент России Владимир Путин пошутил во время совещания по развитию генетических технологий, что исследования на мышах с человеческими генами вызывают у него одновременно благоговение и тревогу. Он также выразил надежду, что это всё будет находиться под контролем учёных.
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Наука и техника , Наука , Владимир Путин
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