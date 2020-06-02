В мозгу мышей нашли химические следы воспоминаний

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Австрийские учёные впервые зафиксировали, как нервные клетки в центре памяти мозга мышей обмениваются химическими сигналами.

В результате проведённых экспериментов биологи открыли особые пузырьки, которые отвечают за формирование новых воспоминаний.

Эти пузырьки были заполнены различными сигнальными молекулами. Ими обменивались пирамидальные и гранулярные клетки гиппокампа, которые стимулировали обмен электрическими сигналами, связанный с формированием краткосрочной памяти, пишет журнал Neuron.