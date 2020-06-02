У сердца найден собственный маленький «мозг» 

У сердца есть свой собственный «мозг» — внутрисердечная нервная система, подробную карту которой составили ученые.

Мозг, конечно, главный в организме, но у нервных клеток сердца тоже есть право голоса. Считается, что нейроны сердца играют решающую роль для его здоровья, помогая настраивать сердечные ритмы и, возможно, защищать людей от некоторых видов сердечных заболеваний.

Чтобы составить карту «мозга» сердца, биолог Джеймс Швабер из Университета Томаса Джефферсона в Филадельфии и его коллеги применили метод сканирующей микроскопии, создав детальные снимки анатомии сердца крыс и встроив полученные изображения в трехмерную модель сердца. Нейроны сердца были также разделены на отдельные группы.

Большинство нейронных скоплений находятся в верхней части сердца, где в него входят и выходят кровеносные сосуды. Некоторые скопления простираются по задней части сердца и с его левой стороны. Возможно, у всех этих нейронов разные назначения и задачи.

Как заявили ученые, трехмерная карта «маленького мозга» сердца может привести к появлению нового вида терапии, в ходе которой которая можно будет лечить или предотвращать различные болезни сердца.