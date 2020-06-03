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Немецкая газета подметила, что Маск «подсмотрел у русских» 

Ura.Ru и ещё 12 4 часа назад
В кораблях Маска нашли заимствования у России
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Идея раздельной доставки грузов и космонавтов на корабле Crew Dragon, создателем которого стал Илон Маск и его SpaceX, была заимствована у русских, пишет немецкая газета Der Tagesspiegel.
Издание отмечает, что в космическом корабле с эпохи шаттлов, многое изменилось: материалы, экономическая модель и так далее. «Раньше космические челноки могли (и должны были) перевозить как тонны материалов, так и более 20 членов экипажа», — пишут авторы материала, указывая, что в России с самого начала делали ставку на раздельные старты космических «грузовиков» и пилотируемых кораблей», пишет РИа «Новости».
Издание напоминает, что в новых корабля Илона Маска возить в космос будут и туристов. «Впрочем, и здесь первопроходцами стали именно русские, которые „прокатили“ до МКС туриста Денниса Тито еще в 2001 году», — заключает издание.
В минувшую пятнику Crew Dragon с двумя астронавтами на борту вышел на орбиту и состыковался с МКС. Это первый за девять лет американский пилотируемый космический полет. Раньше американцы добирались до МСК при помощи российских космических кораблей «Союз». Летчик-космонавт РФ, герой России Михаил Корниенко считает, что запуск пилотируемого корабля Crew Dragon компании SpaceX говорит о том, что у России появился серьезный конкурент. Однако это соперничество пойдет РФ на пользу, поскольку позволит отечественным специалистам усерднее работать и создавать более качественные разработки.
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Наука и техника , Михаил Корниенко , Деннис Тито , Илон Маск , SpaceX
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