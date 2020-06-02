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Эксперт назвал безопасным летящий к Земле астероид 

Национальная Служба Новостей 32 минуты назад
Гендиректор НП «Центр планетарной защиты» пояснил НСН, почему это небесное тело Земле не угрожает, но призвал задуматься о создании защиты для нашей планеты.
Американское Национальное космическое агентство (NASA) предупредило о потенциально опасном астероиде, который сблизится с Землей в субботу, 6 июня. Его размер оценивается в 250–570 м. Космическое тело пролетит на минимальном расстоянии от нашей планеты, сообщает РИА "Новости".
Гендиректор НП «Центр планетарной защиты» Анатолий Зайцев заявил НСН, что никакой опасности этот астероид не представляет.
«Никакой опасности астероид этот не представляет, потому что пройдет в нескольких миллионах километрах от Земли. Больше скажу, что, даже, если он пройдет в сотне километров опасности нет, если только он не столкнется с каким-нибудь космическим спутником», — отметил Анатолий Зайцев.
В небесной механике есть такие понятие как «радиус захвата» и «сфера притяжения Земли». Ее радиус составляет примерно полтора миллиона километров. Если небесное тело входит в сферу притяжения Земли, то все зависит от того, какую скорость оно развивает. При попадании в сферу, начинается процесс притяжения и искривления траектории. Если скорость маленькая, то астероид будет находиться в сфере достаточно долго, искривление будет весьма большим и тогда он может упасть. Радиус захвата может в этом случае может включить даже орбиту Луны. При большой скорости искривление траектории небольшое, радиус захвата находится в пределах нескольких десятков тысяч километров от Земли.
К Земле летит опасный астероид
Этот астероид специалисты NASA считают потенциально опасным, поскольку его траектория пересекает орбиту Земли, хотя пройдет от Земли в 13 раз дальше, чем орбита Луны. Астероид обнаружен в 2002 году. Один оборот вокруг Солнца он совершает примерно за 300 земных суток, напомнил собеседник НСН.
«Надо создавать систему защиты Земли, потому что в год пролетает около 200 астероидов, то есть буквально каждый два дня мимо нас летит булыжник. Иногда даже большего размера, чем тот, что летит сейчас. Так что защита нам очень нужна», — предложил гендиректор НП «Центр планетарной защиты» Анатолий Зайцев.
Ранее астрономы NASA сообщили, что в околоземном пространстве (в пределах 7 млн км от планеты) находятся около 8 тыс. астероидов размером от 140 м. По оценкам агенства, эти небесные тела относятся к категории «потенциально опасных» для планеты.
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Наука и техника , Видео , Анатолий Зайцев , Роскосмос , NASA , РИА Новости
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