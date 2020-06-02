SpaceX и NASA кое-что подсмотрели у России

Der Tagesspiegel (Германия) . Старт корабля SpaceX стал триумфом американской астронавтики. Илон Маск после успешного запуска уже мечтает о новых целях, например, о Марсе. Но некоторые детали новой концепции космических полетов SpaceX NASA явно позаимствовали у России , отмечает

О том, что все в принципе вернулось на круги своя, можно будет сказать лишь через пару месяцев. Тогда, когда все будет хорошо, в небе у побережья Флориды вдруг раскроются два больших парашюта. А следом произойдет то же самое, что и в мае 1961 года. Приводнение спускаемого аппарата — это был успех первой американской пилотируемой космической миссии.

В субботу США после десятилетнего перерыва вновь запустили собственный многоразовый космический корабль с астронавтами на борту. И он вновь приводнится, а не приземлится, как это успешно происходило с 1981 по 2010 годы (за одним исключением, когда в 2003 году произошла авария корабля Columbia).

А последняя посадка на воду с экипажем на борту состоялась уже более 45 лет назад, и она была не слишком удачной: при приводнении корабля Apollo CSM-111 возникли серьезные проблемы. Все три члена экипажа выжили, но им пришлось провести две недели в больнице в Гонолулу.

В остальном, однако, теперь все по-другому начиная от материалов и заканчивая экономической моделью и модой. Мода касается и космических кораблей: они стали намного легче тогдашних, причем не только в буквальном, но и в переносном смысле. Логотип на них тоже другой: не NASA, а SpaceX. Частная компания, основанная и управляемая Илоном Маском, является компанией полного цикла. Маск стал миллиардером благодаря платежной системе PayPal и вложил эти миллиарды в несколько других фирм, в частности в производителя электромобилей Tesla. Платит за все NASA. Но космический модуль, ступени ракет и даже скафандры — все производит сама SpaceX из калифорнийского Хоторна.

Маск, по его собственному утверждению, несколько лет лично участвовал в разработке дизайна скафандров. Они должны выглядеть привлекательно, «чтобы маленькие дети восхищались пилотируемыми космическими полетами». Но поскольку Маск не может делать все в одиночку, он привлек к этой работе в Хоторне дизайнера одежды из Голливуда Хосе Фернандеса (Jose Fernandez). Фернандес одевал актеров, снимавшихся, в частности, в «Капитане Америка» и «Мстителях». Будут ли эти скафандры и шлемы, произведенные на 3D-принтере, использоваться и в следующих полетах, пока не известно.

Однако почти все остальные предметы предназначены для многоразового использования. В том числе ракетные ступени, приземляющиеся вертикально на специальные морские платформы, и спускаемые аппараты.

Принципиально иначе (и принцип подсмотрен у русских) в новой «постшаттловской» концепции американцев предусмотрено разделение перевозки людей и материалов. Раньше космические челноки могли (и должны были) перевозить как тонны материалов, так и более 20 членов экипажа. Даже телескоп Hubble был доставлен на орбиту на многоразовом космическом корабле. Русские же с самого начала делали ставку на раздельные старты космических «грузовиков» и пилотируемых кораблей.

Транспортный корабль американцев также строит SpaceX. Но свои услуги предлагает и концерн Boeing, который, правда, отстает в разработке корабля от компании Маска.

Раздельная доставка людей и грузов в космос, по мнению Маска, целесообразна и по другим причинам. Его компания в среднесрочной перспективе хочет возить в космос не только грузы и профессиональных астронавтов, но и платежеспособных туристов. Первые такие полеты (туристам разрешат побывать на борту МКС) запланированы уже на 2021 год. Сейчас цена «билета» составляет 55 миллионов долларов.

Впрочем, и здесь первопроходцами стали именно русские, которые «прокатили» до МКС туриста Денниса Тито (Dennis Tito) еще в 2001 году.

Маск и для руководство NASA должны испытывать еще и личное удовлетворение в связи с успехом субботнего старта. Во всяком случае Маск прокомментировал это так: «Батут работает» — и рассмеялся вместе с сидевшим рядом главой NASA Джимом Брайденстайном (Jim Bridenstine). Эти слова стали ответом на давнее высказывание главы российского концерна «Роскосмос», который указал, что американские астронавты много лет летали к МКС на российских ракетах, и язвительно предложил NASA воспользоваться в этих целях батутом.

SpaceX и NASA начали сотрудничество в 2008 году. После трех неудачных попыток старта в 2006-2008 годах компания, которая насчитывала тогда всего 80 сотрудников и которую вполне можно было назвать стартапом, в 2008 году успешно запустила и вывела ракету на околоземную орбиту. В том же году NASA заключило с ней контракт на 12 запусков грузовых кораблей к МКС. В 2012 году состоялся первый сервисный полет, ставший одновременно первой частной миссией к МКС.

Но для SpaceX, штат которой теперь насчитывает около 8 тысяч сотрудников, минувшая суббота ни в коем случае не стала промежуточным этапом. «Надеюсь, что это первый шаг на пути к заселению Марса», — заявил с улыбкой Маск после запуска. Как туда добраться, он знает — по крайней мере по голливудским фильмам.