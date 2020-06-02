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В Швеции построили первую ветряную вышку из дерева: чистая энергия 

Популярная механика и ещё 1 1 час назад
В Швеции построили первую ветряную вышку из дерева
Фото: Популярная механика
Шведские инженеры спроектировали вышку для ветрогенераторов из массива древесины, по прочности не уступающую стальным аналогам.
В Швеции построили и запустили первую ветряную турбину, башня которой выполнена из дерева. Состоящая из экологически чистых материалов вышка обеспечивает производительность, сопоставимую с традиционными аналогами. Власти Швеции надеются, что в будущем «деревянная электроника» позволит северным странам полностью избавиться от вредного производства электроэнергии и снизить уровень загрязнения среды.
Новая деревянная ветряная башня является детищем шведской инженерной фирмы Modvion, которая стремится улучшить то, что ее инженеры считают «существенными недостатками», когда речь идет о типичных ветрогенераторных башнях. Высокие стальные башни требуют толстых оснований для поддержки верхних секций, что не только делает их очень дорогими в производстве, но также отнимает много сил и средств при транспортировке на площадку. Кроме того, провозить такие габаритные грузы на дорогах общего пользования часто оказываются проблематичными.
Вместо этого Modvion работает над модульной версией, которая может быть изготовлена ​​из более дешевых и экологически чистых материалов, чем сталь (для производства которой еще и требуется огромное количество энергии). Деревянные ветряные башни компании рассчитаны на высоту более 120 м при значительно более низких затратах, чем у стальных, благодаря модульному подходу, позволяющему перевозить штабелируемые секции на дорогах общего пользования без каких-либо проблем. Они также считаются углеродно-нейтральными с момента начала строительства.
30-метровая испытательная башня была построена совместно с компанией Moelven на ее объекте в Теребоде. Затем деревянные секции турбины были перевезены в Бьоркё, остров за пределами Гетеборга, на расстоянии около 200 км, а последняя часть была установлена ​​в конце апреля 2020 года.
«Ламинированная древесина прочнее стали при том же весе, а благодаря встроенным модулям ветряные турбины могут быть выше. Строя из дерева, мы также сокращаем выбросы углекислого газа при производств» — уверяет Отто Лундман, генеральный директор Modvion AB. Если для компании дела пойдут гладко, то в 2022 году она планирует выпустить коммерческие версии своей деревянной турбины. К ним относятся модель высотой 110 метров, а также 10 башен высотой более 150 м.
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Наука и техника , Швеция
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