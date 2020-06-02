В Швеции построили первую ветряную вышку из дерева

Шведские инженеры спроектировали вышку для ветрогенераторов из массива древесины, по прочности не уступающую стальным аналогам.
В Швеции построили и запустили первую ветряную турбину, башня которой выполнена из дерева. Состоящая из экологически чистых материалов вышка обеспечивает производительность, сопоставимую с традиционными аналогами. Власти Швеции надеются, что в будущем «деревянная электроника» позволит северным странам полностью избавиться от вредного производства электроэнергии и снизить уровень загрязнения среды.
Новая деревянная ветряная башня является детищем шведской инженерной фирмы Modvion, которая стремится улучшить то, что ее инженеры считают «существенными недостатками», когда речь идет о типичных ветрогенераторных башнях. Высокие стальные башни требуют толстых оснований для поддержки верхних секций, что не только делает их очень дорогими в производстве, но также отнимает много сил и средств при транспортировке на площадку. Кроме того, провозить такие габаритные грузы на дорогах общего пользования часто оказываются проблематичными.
Вместо этого Modvion работает над модульной версией, которая может быть изготовлена из более дешевых и экологически чистых материалов, чем сталь (для производства которой еще и требуется огромное количество энергии). Деревянные ветряные башни компании рассчитаны на высоту более 120 м при значительно более низких затратах, чем у стальных, благодаря модульному подходу, позволяющему перевозить штабелируемые секции на дорогах общего пользования без каких-либо проблем. Они также считаются углеродно-нейтральными с момента начала строительства.
30-метровая испытательная башня была построена совместно с компанией Moelven на ее объекте в Теребоде. Затем деревянные секции турбины были перевезены в Бьоркё, остров за пределами Гетеборга, на расстоянии около 200 км, а последняя часть была установлена в конце апреля 2020 года.
«Ламинированная древесина прочнее стали при том же весе, а благодаря встроенным модулям ветряные турбины могут быть выше. Строя из дерева, мы также сокращаем выбросы углекислого газа при производств» — уверяет Отто Лундман, генеральный директор Modvion AB. Если для компании дела пойдут гладко, то в 2022 году она планирует выпустить коммерческие версии своей деревянной турбины. К ним относятся модель высотой 110 метров, а также 10 башен высотой более 150 м.