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Ученый оценил последствия вспышки на Солнце 

РИА Новости 3 часа назад
Ученый оценил последствия вспышки на Солнце
Фото: РИА Новости
Зафиксированная на Солнце вспышка вряд ли способна оказать заметное воздействие на жизнь землян, однако она может быть предвестником более мощных вспышек, рассказал РБК старший научный сотрудник Пулковской обсерватории, доктор физико-математических наук Георгий Гончаров.
Ранее обсерватория солнечной динамики (SDO) зафиксировала крупнейшую с октября 2017 года вспышку на Солнце. Это была вспышка М-класса, которую астрономы классифицируют как среднюю из больших.
По словам Гончарова, солнечный цикл длится примерно 11 лет, максимум солнечной активности был зарегистрирован в 2014 году.
"И вот сейчас начинается новый солнечный цикл. До пика солнечной активности еще много лет, пика ожидать надо в году в 2025", — пояснил эксперт.
Ученый отметил, что самой сильной считается вспышка класса Х. Он добавил, что явление привлекает внимание по причине того, что в последнее время заметных вспышек на Солнце не было, при этом событие, по его словам, является "интересным, но не выдающимся".
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Комментарии
Наука и техника , Георгий Гончаров , РБК
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