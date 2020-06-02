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Роскосмос и НАСА ведут переговоры о совместных полетах на МКС 

Газета.Ru 2 часа назад
Роскосмос и НАСА ведут переговоры о полетах на МКС
Фото: РИА Новости
Государственная корпорация "Роскосмос" и НАСА ведут переговоры о взаимном предоставлении мест на своих космических кораблях для полетов на Международную космическую станцию (МКС). Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление представителя "Роскосмоса" в Казахстане Анатолия Красникова.
"Российские космонавты будут летать на американских кораблях, а американские космонавты будут продолжать летать на наших космических кораблях", — сказал Красников.
По его словам, сотрудники "Роскосмоса" искренне рады за американских астронавтов в связи с успешным полетом американского корабля Crew Dragon и его состыковкой с МКС.
Он также подчеркнул, что сейчас, когда появились две системы, способные доставлять людей к МКС, важно обучить космонавтов НАСА и Роскосмоса работать с обеими из них.
Запуск ракеты Falcon 9 c астронавтами на борту корабля Crew Dragon к МКС состоялся 30 мая 2020 года. Впервые с 2011 года космонавты NASA полетели на международную космическую станцию на корабле США, а не на российском "Союзе".
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Наука и техника , Технологии , Роскосмос , NASA
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