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Дезинфекция ультрафиолетом: в «Росатоме» разработали метод борьбы с коронавирусом 

ТК «Звезда» и ещё 3 1 час назад
«Росатом» изобрел новый метод борьбы с коронавирусом
Фото: EPA
По словам директора Физико-энергетического института имени Лейпунского, еще никому не удавалось провести дезинфекцию легких ультрафиолетом.
Российские ученые разработали революционный метод борьбы с коронавирусной инфекцией путем дезинфекции легких ультрафиолетом. О разработке специалистов одного из ведущих научных центров «Росатома» Физико-энергетического института имени Лейпунского (ФЭИ) рассказал его директор Андрей Говердовский.
«Проект мы называем «светящийся газ». До сих пор никому не удавалось провести дезинфекцию ультрафиолетом внутри человека. Мы придумали, как можно это сделать», — рассказал Говердовский газете «Страна Росатом».
Суть метода заключается в том, что молекулы и газовые компоненты подбираются таким образом, чтобы при попадании в легкие оставаться активированными и излучать ультрафиолет.
«Надеемся, что кроме коронавируса наш метод позволит лечить туберкулез, онкологию и другие болезни», — сказал Говердовский.
Ранее российские исследователи сообщили, что совместно с европейскими коллегами разработали генетический метод прогнозирования риска развития сложной формы коронавируса, сопровождающейся осложнениями в виде пневмонии и сепсиса.
За основу метода была взята концепция генного шума, представляющего собой спонтанные отклонения в экспрессии генов и изменения в генном шуме, которые могут приводить к нарушениям и патологиям.
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Наука и техника , Другое , Росатом
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