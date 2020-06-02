Российский астроном Владимир Коваль заявил, что астероид, который 6 июня пролетит вблизи от Земли, может вызвать крупное цунами в случае падения на планету. Об этом сообщает «Звезда».

Как писал «Рамблер», ранее в NASA рассказали о приближении к Земле потенциально опасного небесного тела. Траектория астероида 163348 (2002 NN4), размер которого оценивается в 250–570 метров, пересекает орбиту Земли.

По расчетам ученых, 6 июня в 06:20 (по московскому времени) он пройдет на минимальном расстоянии от планеты. При этом он все равно будет в 13 раз дальше от Земли, чем орбита Луны.

По словам Коваля, точно предсказать, как близко астероид подойдет к Земле, нельзя, пока не построено большое количество точек наблюдения. Он предупредил, что эти точки могут «чуть-чуть подкорректировать» Луна и другие тела.

«Опасность состоит не в самом астероиде, а в неопределенности его траектории. Если он попадет, то, конечно, жизнь на Земле он не уничтожит», — заверил астроном.

Однако даже астероиды размером в 150-200 метров могут оставить очень большой кратер, если попадут на сушу, и вызвать серьезное цунами, если окажутся в океане.