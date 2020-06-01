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В сеть утекли особенности внешнего вида новой версии Android 

Ferra.ru 1 час назад
В сеть утекли особенности вида новой версии Android
Фото: Ferra.ru
В сеть утекли особенности внешнего вида новой версии Android. На изображениях показано переработанное меню питания.
На изображениях показано переработанное меню питания.
Информацией поделился пользователь Twitter @MishaalRahman. Теперь в меню питания есть не только кнопки выключения, перезагрузки и экстренных служб, но и панель управления устройствами «умного» дома, а также раздел с выбором банковской карты, связанной с Google Pay. То есть, зажав кнопку питания смартфона, можно будет выбрать нужную карту или, например, включить/отключить свет в комнате.
Напомним, 3 июня должна была состояться презентация бета-версии Android 11. Однако из-за протестов в США её перенесли на неопределённой срок. Релиз финальной же версии операционной системы ожидается в третьем квартале текущего года.
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Наука и техника , Гаджеты , Google
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