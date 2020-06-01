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Британский микробиолог назвал способ остановить распространение коронавируса 

Газета.Ru 42 минуты назад
Старший микробиолог Уильям Калви из Университета Саутгемптона рассказал о способе остановить распространение нового типа короанвируса COVID-19. Об этом сообщает Times.
Так, ученый предложил применять обеззараживающие свойства меди.
Он отметил, что вирус умирает на поверхности меди спустя четыре часа, когда на других стальных и пластиковых поверхностях держится до 72 часов.
Микробиолог объяснил, что мембрану коронавируса атакуют ионы металла, которые затем проникают внутрь вируса и уничтожают его ДНК.
Калви подчеркнул, что перила, дверные ручки, а также поручни в общественном транспорте следует сделать с использованием медных элементов.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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Наука и техника , Видео , ВОЗ
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