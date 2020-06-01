Выяснена связь между потеплением и паразитами

Исследователи из Вашингтонского университета на основе анализа данных за 40 лет показали, как увеличивается численность паразитов с изменением климата. Свою работу ученые опубликовали в журнале Trends in Ecology and Evolution.

«Большая часть известной нам информации показывает, как организмы и экосистемы могут реагировать на постепенное изменение климата, — говорит ведущий автор работы Даниэль Клаар, постдок в Вашингтонском университете. — Однако изменение климата вызывает не только постепенное потепление, но и увеличивает частоту и масштабы экстремальных явлений, таких как волны тепла».

Как постепенное, так и резкое потепление оказывают влияние на экосистемы, но делают это по-разному. Организмы могут быть в состоянии адаптироваться и идти в ногу с постепенным потеплением, но резкое событие может иметь внезапные и глубокие последствия. Такая волна случилась, например, в период с 2013 по 2015 годы. Внезапно популяция морских звезд подверглась атаке патогена, который уничтожил большую ее часть вдоль тихоокеанского побережья США и Канады. Тогда это связали с распространением денсовируса, который активировался благодаря аномальному потеплению вод в регионе.

Биологи хотели показать, как изменяется численность опасных для живых существ паразитов под действием резко повышающейся мировой температуры. Авторы показали, что паразиты, обычно которые обычно обитают на суше, увеличились в численности в 283 раза за последние 40 лет, хотя связь между тепловыми волнами и их размножением еще не выяснена.

Отношения между хозяевами, паразитами и их соответствующими сообществами сложны и зависят от многих факторов, что затрудняет прогнозирование. В результате исследователи пришли к выводу, что такое сильное повышение численности паразитических организмов, скорее всего, вызвало не простое постепенное потепление, а более резкое событие повышения температуры окружающей среды.