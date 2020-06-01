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Зафиксирована мощнейшая вспышка на Солнце 

Lenta.ru и ещё 3 1 час назад
Зафиксирована мощнейшая вспышка на Солнце
Фото: NASA / Solar Dynamics Observatory / Joy Ng
Американские ученые обратили внимание на появление вспышек на Солнце. Этот феномен может означать начало нового жизненного цикла светила, сообщается на сайте NASA.
Появление новых пятен было зафиксировано 29 мая с помощью находящейся в космосе Обсерватории солнечной динамики (SDO). Зафиксированы мощнейшие вспышки с осени 2017 года, при этом ученые отметили, что их активность слишком мала, чтобы Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) начал предупреждать граждан о солнечной активности.
По словам ученых, появившиеся пятна могут быть предвестником нового солнечного цикла, как правило начинающегося раз в 11 лет. В это время единственная звезда Солнечной системы «выходит из спячки», увеличивает активность, что оборачивается появлением новых вспышек. Однако начало очередного цикла обычно устанавливается задним числом после серии наблюдений за светилом, на которые специалистам может потребоваться от шести до 12 месяцев.
«Тот факт, что сейчас количество пятен увеличивается не означает, что в следующем месяце их число не вернется к прежним значениям», — говорится в отчете NASA. Замеченные SDO вспышки никак не повлияют на здоровье людей, так как испускаемое ими излучение не способно проникнуть сквозь атмосферу. Однако конкретно эти обнаруженные вспышки класса М могут повлиять на качество сигнала сотовой связи и GPS.
Серия мощных солнечных вспышек в последний раз была зафиксирована учеными в сентябре 2017 года. В частности, появившаяся 10 сентября вспышка получила наивысший класс активности — X. Из-за сильного солнечного излучения экипаж МКС получил команду «алерт» и был вынужден перейти в специальное укрытие.
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Наука и техника , NASA
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