Учёные предложили поить голодающих тараканьим молоком 

Учёные предложили нетривиальный способ борьбы с голодом на планете. Решать проблему они намерены с помощью тараканов. Оказалось, что их молоко гораздо питательнее коровьего.

Впрочем, это не молоко в привычном понимании слова, а особый секрет, который способны вырабатывать тараканы-жуки вида Diploptera punctata. В жидкости есть все необходимые человеческому организму питательные вещества — жиры, аминокислоты, белок и другие полезные компоненты, сообщает научное издание Science Alert со ссылкой на исследование индийских специалистов из Института биологии стволовых клеток и регенеративной медицины.

Главная задача — научиться добывать молоко в промышленных масштабах. Так как доить тараканов не получится, учёные пытаются воспроизвести питательный продукт в лабораторных условиях. И тогда, уверены они, можно будет прокормить всё человечество. Правда, лишь в том случае, если себестоимость окажется приемлемой.

Ранее в Мьянме, как писал NEWS.ru, был найден янтарь с древним тараканом. Запечатанному в нём насекомому, как полагают специалисты, примерно 100 млн лет.