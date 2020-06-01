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Учёные предложили поить голодающих тараканьим молоком 

News.ru и ещё 1 1 час назад
Учёные предложили поить голодающих тараканьим молоком
Фото: pixabay
Учёные предложили нетривиальный способ борьбы с голодом на планете. Решать проблему они намерены с помощью тараканов. Оказалось, что их молоко гораздо питательнее коровьего.
Впрочем, это не молоко в привычном понимании слова, а особый секрет, который способны вырабатывать тараканы-жуки вида Diploptera punctata. В жидкости есть все необходимые человеческому организму питательные вещества — жиры, аминокислоты, белок и другие полезные компоненты, сообщает научное издание Science Alert со ссылкой на исследование индийских специалистов из Института биологии стволовых клеток и регенеративной медицины.
Главная задача — научиться добывать молоко в промышленных масштабах. Так как доить тараканов не получится, учёные пытаются воспроизвести питательный продукт в лабораторных условиях. И тогда, уверены они, можно будет прокормить всё человечество. Правда, лишь в том случае, если себестоимость окажется приемлемой.
Ранее в Мьянме, как писал NEWS.ru, был найден янтарь с древним тараканом. Запечатанному в нём насекомому, как полагают специалисты, примерно 100 млн лет.
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Наука и техника , Биология
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