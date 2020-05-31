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Раскрыт план работы экипажа Crew Dragon на МКС 

Lenta.ru 1 час назад
Раскрыт план работы экипажа Crew Dragon на МКС
Фото: @spacex
Командир 63-го экипажа Международной космической станции (МКС) Крис Кэссиди раскрыл план работы экипажа корабля Crew Dragon американской компании SpaceX Илона Маска на станции. Трансляция опубликована на YouTube-канале НАСА.
Кэссиди пояснил, что в ближайшие часы все на станции должны убедиться в собственной безопасности, а также понять порядок действий в случае непредвиденной ситуации. В ближайший месяц экипаж МКС, к которому присоединились Роберт Бенкен и Даглас Херли, может совершить выход в открытый космос, добавил он.
У командира МКС также поинтересовались, что пропустил экипаж Crew Dragon из-за того, что старт корабля был отложен на несколько дней. По словам Кэссиди, в это время на станции была субботняя уборка.
«Но я об этом позаботился, и сделаю так, чтобы они восполнили пробел в следующий раз», — пошутил он.
30 мая в 22:22 ракета Falcon 9 с пилотируемым космическим кораблем Crew Dragon стартовала с 39-го стартового комплекса Космического центра имени Джона Фицджеральда Кеннеди во Флориде. Пуск к станции стал вторым для Crew Dragon и первым проходящим с экипажем на борту. 31 мая корабль успешно пристыковался к МКС.
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Наука и техника , Крис Кэссиди , SpaceX , NASA
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