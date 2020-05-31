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В Госдуме предлагают выяснить, насколько российским является Crew Dragon 

Аргументы Недели 32 минуты назад
Депутат заинтересовался двигателями на корабле Маска
Фото: XinHua, запуск Crew Dragon
Надо выяснить, сколько российских комплектующих было в ракете Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска, удачный пуск которой произошел 30 мая, заявил первый заместитель председателя комитета ГД по обороне Александр Шерин.
"Двигатели чьи стоят на корабле Илона Маска? Надо вот этот вопрос выяснить. Я не могу пока чётко и ясно сказать", — отметил Шеин.
"Россия — это первопроходец. Это классика. У нас в этом плане всё нормально. Нам в этом плане ни холодно, ни жарко. Мы не собираемся в этой связи что-то менять особо. У нас все работает, все летает, все пристыковывается. Думаю, космос будет за нами", — подчеркнул он.
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Александр Шерин сравнил Crew Dragon Илона Маска с китайским автопромом. "Российский космос и американский космос — это примерно как немецкие автомобили или, допустим, если в Китае начнут собирать", — отметил Александр Шерин. Это совершенно не влечет за собой сворачивание Германией своих заводов.
Запуск ракеты Falcon 9 c астронавтами на борту корабля Crew Dragon к МКС состоялся 30 мая. В РАН считают выдающимся достижением запуск ракеты Илона Маска.
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Комментарии 33
Наука и техника , Александр Шерин , SpaceX , Госдума , РАН
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