Депутат заинтересовался двигателями на корабле Маска

"Двигатели чьи стоят на корабле Илона Маска? Надо вот этот вопрос выяснить. Я не могу пока чётко и ясно сказать", — отметил Шеин.

"Россия — это первопроходец. Это классика. У нас в этом плане всё нормально. Нам в этом плане ни холодно, ни жарко. Мы не собираемся в этой связи что-то менять особо. У нас все работает, все летает, все пристыковывается. Думаю, космос будет за нами", — подчеркнул он.

Александр Шерин сравнил Crew Dragon Илона Маска с китайским автопромом. "Российский космос и американский космос — это примерно как немецкие автомобили или, допустим, если в Китае начнут собирать", — отметил Александр Шерин. Это совершенно не влечет за собой сворачивание Германией своих заводов.