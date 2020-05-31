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Астронавты NASA показали Землю с борта Crew Dragon 

News.ru 1 час назад
Астронавты NASA показали Землю с борта Crew Dragon
Фото: NASA/Keystone Press Agency/Global Look Press
Астронавты Роберт Бенкен и Дуглас Хёрли, находящиеся на борту Crew Dragon, показали потрясающий виды Земли космоса.
Исследователями также успели продемонстрировать внутреннее устройство корабля. Кроме того, они показали игрушку, которая попала во все новости. Сшитый из ткани с пайетками динозавра Space Dino помогает понять, когда на Crew Dragon наступает состояние невесомости.
Первый запуск корабля Crew Dragon должен был состояться 27 мая 2020 года. Однако погодные условия не позволили произвести запуск, полёт перенесли на 30 мая 2020 года. В назначенную дату корабль смог беспрепятственно стартовать к МКС.
Как писал NEWS.ru ранее, исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалёв сообщил, что полёт Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска даст новые возможности для мировой космонавтики. 30 мая к Международной космической станции (МКС) отправился американский космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами Дагласом Хёрли и Робертом Бенкеном на борту с космодрома на мысе Канаверал.
Видео дня. SpaceX впервые запустила ракету с астронавтами к МКС
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Комментарии
Наука и техника , Сергей Крикалев , Роскосмос , SpaceX , NASA
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