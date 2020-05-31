Астронавты NASA показали Землю с борта Crew Dragon 

Астронавты Роберт Бенкен и Дуглас Хёрли, находящиеся на борту Crew Dragon, показали потрясающий виды Земли космоса.

What does our home planet look like from @SpaceX's Crew Dragon Endeavour? Watch as @AstroBehnken and @Astro_Doug take you inside the spacecraft and provide an update about our #LaunchAmerica mission: pic.twitter.com/f8b3CrSEPE— NASA (@NASA) May 31, 2020 Исследователями также успели продемонстрировать внутреннее устройство корабля. Кроме того, они показали игрушку, которая попала во все новости. Сшитый из ткани с пайетками динозавра Space Dino помогает понять, когда на Crew Dragon наступает состояние невесомости.

Первый запуск корабля Crew Dragon должен был состояться 27 мая 2020 года. Однако погодные условия не позволили произвести запуск, полёт перенесли на 30 мая 2020 года. В назначенную дату корабль смог беспрепятственно стартовать к МКС.