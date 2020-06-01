Картинка из интернета убила смартфоны Samsung 

Изображение из сети привело к поломкам смартфонов Samsung. Картинкой поделился инсайдер Ice Universe в своем Twitter.

«Никогда не устанавливайте эту картинку в качестве обоев, особенно на смартфоны Samsung», — заметил блогер, подчеркнув, что изображение из интернета может сломать аппарат. Несмотря на предупреждение, Ice Universe приложил ссылку на пейзаж с изображением подтопленного острова в закатных лучах солнца «для энтузиастов».

WARNING！！！

Never set this picture as wallpaper, especially for Samsung mobile phone users!

It will cause your phone to crash!

Don't try it!

If someone sends you this picture, please ignore it. pic.twitter.com/rVbozJdhkL— Ice universe (@UniverseIce) May 31, 2020

Пользователи смартфонов Samsung в комментариях подтвердили, что загадочное изображение действительно может «убить» устройство. В частности, после установки картинки в качестве обоев телефон может перезагрузиться или выключиться, что чревато потерей данных. В комментариях объяснили, что причина сбоя может заключаться в некорректном цветовом профиле файла, который не может обработать система.

Позже автор уточнил, что компания Samsung в курсе проблемы и уже выпустила специальное обновление. Также блогер опубликовал ломающий смартфоны пейзаж на китайский сервис Weibo, заметив, что при загрузке соцсеть автоматически меняет цветовой профиль картинки.

Владельцам аппаратов Samsung, установившим изображение в качестве обоев, посоветовали удалить его через безопасный режим. Если же устройство не загружается в выбранном режиме, то на смартфон следует произвести чистую установку Android.