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Картинка из интернета убила смартфоны Samsung 

Lenta.ru и ещё 3 1 час назад
Картинка из интернета убила смартфоны Samsung
Фото: globallookpress.com
Изображение из сети привело к поломкам смартфонов Samsung. Картинкой поделился инсайдер Ice Universe в своем Twitter.
«Никогда не устанавливайте эту картинку в качестве обоев, особенно на смартфоны Samsung», — заметил блогер, подчеркнув, что изображение из интернета может сломать аппарат. Несмотря на предупреждение, Ice Universe приложил ссылку на пейзаж с изображением подтопленного острова в закатных лучах солнца «для энтузиастов».
Пользователи смартфонов Samsung в комментариях подтвердили, что загадочное изображение действительно может «убить» устройство. В частности, после установки картинки в качестве обоев телефон может перезагрузиться или выключиться, что чревато потерей данных. В комментариях объяснили, что причина сбоя может заключаться в некорректном цветовом профиле файла, который не может обработать система.
Позже автор уточнил, что компания Samsung в курсе проблемы и уже выпустила специальное обновление. Также блогер опубликовал ломающий смартфоны пейзаж на китайский сервис Weibo, заметив, что при загрузке соцсеть автоматически меняет цветовой профиль картинки.
Владельцам аппаратов Samsung, установившим изображение в качестве обоев, посоветовали удалить его через безопасный режим. Если же устройство не загружается в выбранном режиме, то на смартфон следует произвести чистую установку Android.
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Наука и техника , Гаджеты , Интернет
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