Биологи нашли самого глубоководного осьминога в мире

Исследователи обнаружили в Индийском океане ушастого осьминога. Ученые полагают, что он — представитель нового вида из рода Гримпотевтис, глубоководных осьминогов, которых также называют «осьминоги Дамбо» по аналогии с диснеевским слоненком из одноименного мультфильма, которого дразнили за большие уши. Ученые обнаружили «Дамбо», погрузив автономную систему видеокамер на семиметровую глубину.

Морской эколог Алан Джеймисон вместе с группой ученых в течение полутора лет участвовал в экспедиции «Пять глубин» и посетил все самые глубокие участки мирового океана, сообщает CNN. Выполнив более ста погружений, команда имела представление о том, каких морских жителей можно увидеть на морском дне, рассказал Джеймисон, но встретить осьминогов они совсем не ожидали.

По словам эколога, обнаружить новый вид осьминога — большой сюрприз: ученые часто находят разных неизвестных ранее существ, но обычно это крошечные черви или маленькие ракообразные. Размер нового вида «Дамбо» составляет около 30 см в длину.

Джеймисон также убежден, что съемка ушастого осьминога поможет многим людям побороть страх глубоководных животных.