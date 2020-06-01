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Ученые встретили ушастого осьминога «Дамбо» на глубине семи километров 

+1 и ещё 1 1 час назад
Биологи нашли самого глубоководного осьминога в мире
Фото: oceana.org
Исследователи обнаружили в Индийском океане ушастого осьминога. Ученые полагают, что он — представитель нового вида из рода Гримпотевтис, глубоководных осьминогов, которых также называют «осьминоги Дамбо» по аналогии с диснеевским слоненком из одноименного мультфильма, которого дразнили за большие уши. Ученые обнаружили «Дамбо», погрузив автономную систему видеокамер на семиметровую глубину.
Морской эколог Алан Джеймисон вместе с группой ученых в течение полутора лет участвовал в экспедиции «Пять глубин» и посетил все самые глубокие участки мирового океана, сообщает CNN. Выполнив более ста погружений, команда имела представление о том, каких морских жителей можно увидеть на морском дне, рассказал Джеймисон, но встретить осьминогов они совсем не ожидали.
По словам эколога, обнаружить новый вид осьминога — большой сюрприз: ученые часто находят разных неизвестных ранее существ, но обычно это крошечные черви или маленькие ракообразные. Размер нового вида «Дамбо» составляет около 30 см в длину.
Джеймисон также убежден, что съемка ушастого осьминога поможет многим людям побороть страх глубоководных животных.
«Это просто милый маленький осьминог, он делает то же, что и должны делать осьминоги. В них нет ничего особенно странного. Будем надеяться, что люди начнут лучше понимать глубоководный мир, а не ассоциировать его с чем-то страшным, ужасным и странным», — поделился эколог.
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Наука и техника , CNN
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