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«Роскосмос» захотел отправить космонавтов к МКС на Crew Dragon 

Lenta.ru 32 минуты назад
«Роскосмос» захотел отправить космонавтов к МКС на Crew Dragon
Фото: AP
«Роскосмос» захотел отправить российских космонавтов к Международной космической станции (МКС) с помощью корабля Crew Dragon частной компании SpaceX Илона Маска. Об этом сообщил изданию «Подъем» исполнительный директор госкорпорации по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.
По его словам, такая идея обсуждается на рабочем уровне, но детали переговоров он раскрыть пока не готов.
Для отправки российских космонавтов Crew Dragon должны пройти сертификацию. «Чтобы сертифицировать корабли, надо набрать количество полетов. Это не очень большое количество. Мы просто должны быть уверены, что они летают вовремя и надежно», — пояснил Крикалев.
Он подчеркнул, что такие же требования предъявляли американцы, «когда начинали летать на наших кораблях». Таким образом, это «нормальные рабочие отношения».
30 мая SpaceX осуществила первый пуск Crew Dragon с экипажем на борту. Стыковка с МКС должна состояться 31 мая в 17:27 по московскому времени.
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Наука и техника , Роскосмос , SpaceX
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