В этом году Роскосмос проведет испытания двух новых ракет, в следующем году будет возобновлена Лунная программа, заявил руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко

«Но и мы на месте стоять не собираемся. Уже в этом году проведём испытания двух новых ракет, а в следующем — возобновляем нашу Лунную программу. Будет интересно!» — написал он в Twitter.

Так он отреагировал на запуск в США ракеты Crew Dragon с астронавтами. Устименко положительно оценил это событие, заметив, что обязательно надо иметь «минимум две транспортные системы, способные обеспечить присутствие экипажей разных стран на борту МКС».

Ранее исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев заметил, что полет пилотируемого корабля Crew Dragon компании SpaceX откроет дополнительные возможности для мировой космической программы.

В субботу вечером ракета-носитель Falcon-9 с кораблем Crew Dragon стартовала с космодрома на мысе Канаверал. Корабль вышел на орбиту, в воскресенье ожидается стыковка с МКС.