В РАН прокомментировали запуск корабля Маска 

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После полёта пилотируемого корабля Илона Маска РАН заявили, что космонавтика будущего принадлежит частным компаниям, а не государствам. Такое мнение изложил ведущий научный сотрудник Института ядерных исследований Вячеслав Докучаев, передает «Говорит Москва».

«Этот полёт показал, что за частным космосом очень большие перспективы. Это очень правильное решение Илона Маска и его компании. И то, что это поддерживается правительством частично, это очень важное достижение», — сказал ученый.

По словам Докучаева, космонавтике предстоит развиваться на частные деньги. Желающие осваивать космос будут раскошеливаться самостоятельно. Государства же станут вкладывать средства в науку, автоматы, роботы и т.д.

Компания SpaceX Илона Маска накануне впервые запустила пилотируемый корабль Crew Dragon с экипажем на борту. Вскоре он должен состыковаться с МКС.

Таким образом, у российской пилотируемой космонавтики может появиться серьёзный конкурент. С 2011 года землян на космическую станцию доставляли только российские корабли «Союз».