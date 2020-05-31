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В РАН прокомментировали запуск корабля Маска 

Майк Габриелян 18 минут назад
После полёта пилотируемого корабля Илона Маска в РАН заявили, что космонавтика будущего принадлежит частным компаниям, а не государствам. Такое мнение изложил ведущий научный сотрудник Института ядерных исследований Вячеслав Докучаев, передает «Говорит Москва».
«Этот полёт показал, что за частным космосом очень большие перспективы. Это очень правильное решение Илона Маска и его компании. И то, что это поддерживается правительством частично, это очень важное достижение», — сказал ученый.
По словам Докучаева, космонавтике предстоит развиваться на частные деньги. Желающие осваивать космос будут раскошеливаться самостоятельно. Государства же станут вкладывать средства в науку, автоматы, роботы и т.д.
США впервые за девять лет отправили людей на МКС
Компания SpaceX Илона Маска накануне впервые запустила пилотируемый корабль Crew Dragon с экипажем на борту. Вскоре он должен состыковаться с МКС.
Таким образом, у российской пилотируемой космонавтики может появиться серьёзный конкурент. С 2011 года землян на космическую станцию доставляли только российские корабли «Союз».
Ранее «Рамблер» сообщал, что Илон Маск мотивировал «Роскосмос» на работу.
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Наука и техника , Видео , Илон Маск , Роскосмос , SpaceX , РАН
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