Что означает запуск корабля Маска для России

«Как ни парадоксально, запуск корабля компании Маска — это плюс для России, потому что это простимулирует создание нашего нового пилотируемого корабля следующего поколения. И если раньше „Роскосмос“, скажем так, сидел на «игле» вывоза американцев на МКС (у России была монополия на доставку космонавтов на Международную космическую станцию (МКС) — прим.ред.), которые за это платили, то сейчас этот источник перекроется», — считает Корниенко.

Кроме того, собеседник агентства напомнил, что Crew Dragon разрабатывался в течение более десяти лет. Теперь России следует подготовить свой ответ. «Монополия — это всегда не очень хорошо, во всем должна быть здоровая конкуренция. И сейчас эта конкуренция выходит на первый план», — заключил эксперт.

По мнению летчика-космонавта Олега Котова, достижения компании Маска никак не повлияют на работу «Роскосмоса». «Разве у кого-то были сомнения, что США смогут создать и запустить пилотируемый корабль? Нет», — поделился эксперт своим мнением с URA.RU.

Ранее на запуск пилотируемого корабля Илона Маска отреагировали в «Роскосмосе». Как заявил исполнительный директор госкорпорации Сергей Крикалев , успех этой миссии даст дополнительные возможности, которые пойдут на пользу мировой космонавтики.

Компания SpaceX Илона Маска осуществила первый в истории пилотируемый запуск, произведенный частной компанией. Ракета Falcon 9 с пилотируемым космическим кораблем Crew Dragon c астронавтами NASА Робертом Бенкеном и Дугласом Херли на борту стартовала 30 мая в 22:22. Стыковка Crew Dragon и МКС должна состояться примерно в 17:30 мск 31 мая.