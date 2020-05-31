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Что означает запуск пилотируемого корабля Илона Маска для России. Мнение летчиков-космонавтов 

Ura.Ru 14 минут назад
Что означает запуск корабля Маска для России
Фото: Ura.Ru
Запуск пилотируемого корабля Crew Dragon компании SpaceX, основанной предпринимателем Илоном Маском, говорит о том, что у России появился серьезный конкурент. Однако это соперничество пойдет РФ на пользу, поскольку позволит отечественным специалистам усерднее работать и создавать более качественные разработки. Таким мнением с URA.RU поделился летчик-космонавт РФ, герой России Михаил Корниенко.
«Как ни парадоксально, запуск корабля компании Маска — это плюс для России, потому что это простимулирует создание нашего нового пилотируемого корабля следующего поколения. И если раньше „Роскосмос“, скажем так, сидел на «игле» вывоза американцев на МКС (у России была монополия на доставку космонавтов на Международную космическую станцию (МКС) — прим.ред.), которые за это платили, то сейчас этот источник перекроется», — считает Корниенко.
Кроме того, собеседник агентства напомнил, что Crew Dragon разрабатывался в течение более десяти лет. Теперь России следует подготовить свой ответ. «Монополия — это всегда не очень хорошо, во всем должна быть здоровая конкуренция. И сейчас эта конкуренция выходит на первый план», — заключил эксперт.
По мнению летчика-космонавта Олега Котова, достижения компании Маска никак не повлияют на работу «Роскосмоса». «Разве у кого-то были сомнения, что США смогут создать и запустить пилотируемый корабль? Нет», — поделился эксперт своим мнением с URA.RU.
Ранее на запуск пилотируемого корабля Илона Маска отреагировали в «Роскосмосе». Как заявил исполнительный директор госкорпорации Сергей Крикалев, успех этой миссии даст дополнительные возможности, которые пойдут на пользу мировой космонавтики.
Компания SpaceX Илона Маска осуществила первый в истории пилотируемый запуск, произведенный частной компанией. Ракета Falcon 9 с пилотируемым космическим кораблем Crew Dragon c астронавтами NASА Робертом Бенкеном и Дугласом Херли на борту стартовала 30 мая в 22:22. Стыковка Crew Dragon и МКС должна состояться примерно в 17:30 мск 31 мая.
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Наука и техника , Михаил Корниенко , Сергей Крикалев , Илон Маск , Роскосмос , SpaceX , РИА Ura.ru
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