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Рогозин назвал Ельцина националистом и предателем 

Lenta.ru 25 минут назад
Рогозин назвал Ельцина националистом и предателем
Фото: РИА Новости
Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, дискутируя в Twitter о роли советских правителей, назвал первого президента России Бориса Ельцина предателем.
Рогозин опубликовал ссылку на статью, посвященную предложению вице-премьера Юрия Борисова, курирующего оборонно-промышленный комплекс, выйти на рынок заимствований для более динамичного экономического роста. «Борисов прав. СССР стал великой державой благодаря индустриализации, а не за счет монетаризма и продажи углеводородного сырья», — подчеркнул глава «Роскосмоса».
Ему возразил журналист Дмитрий Губин, указавший на то, что «в "великой державе" мы срали в соседние дырки на военных сборах». «Великая [страна] была. Ага. Великая срань. Тебя ж никто не заставляет тут херню писать», — добавил он.
В ответ Рогозин заявил, что СССР был великим при правлении Иосифа Сталина. «Мы с тобой застали застой и захват КПСС этническими националистами и патологическими предателями типа Ельцина. А до него — лицемерную и бессмысленную перестройку Горбачева. Так что я все правильно сказал, а у тебя опять одни эмоции либерала», — заключил глава госкорпорации.
До работы в правительстве и «Роскосмосе» Рогозин сделал политическую карьеру. В середине 2000-х он возглавлял партию «Родина» национально-консервативного толка и в этот период, к примеру, отметился участием в скандальном ролике «Очистим Москву от мусора», который вышел накануне выборов в Мосгордуму. Тогдашний мэр Москвы Юрий Лужков обвинил политика в ксенофобии и экстремизме, «Родина» была снята со всех выборов, а сам Рогозин вскоре оставил пост председателя партии.
В 1998-1999 годах думская фракция КПРФ запустила процедуру импичмента в отношении Ельцина. В Госдуме была сформирована специальная комиссия, обвинившая первого президента в измене, захвате союзной власти и изменении конституционного строя, однако в итоге попытка импичмента провалилась. В состав той комиссии входил и Рогозин.
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Наука и техника , Юрий Борисов , Дмитрий Рогозин , Юрий Лужков , Борис Ельцин , Дмитрий Губин , Партия Родина , Роскосмос , Мосгордума , Госдума , КПРФ , КПСС
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