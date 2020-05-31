Маск ответил на шутку Рогозина про «батут» 

В 2014 году США ввели санкции против России. В ответ Дмитрий Рогозин публично предложил Вашингтону доставлять своих астронавтов на МКС с помощью батута. Так он намекнул на отсутствие у американцев аналогов кораблей «Союз».

Теперь такой аналог появился.

«Батут работает. Это шутка для посвященных», — сказал Маск, вызвав смех у представителей NASA.

В самом космическом агентстве заявили, что видели поздравления из России в связи с запуском.

«Они (Россия) верят в сотрудничество и, думаю, что оно по-прежнему будет сильным», — сказал глава NASA Джим Брайденстайн.

Crew Dragon стартовал с космодрома на мысе Канаверал в субботу. Корабль должен состыковаться с МКС в автоматическом режиме.

Это первый пилотируемый старт американцев с 2011 года. Девять лет астронавты отправлялись на МКС на российских «Союзах».