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Маск ответил на шутку Рогозина про «батут» 

Майк Габриелян и ещё 10 9 минут назад
Илон Маск, глава компании SpaceX, запустившей накануне пилотируемый корабль Crew Dragon, спустя шесть лет ответил на шутку главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина о МКС и батуте. Об этом сообщает РИА Новости.
Налички нет: на что живет Илон Маск
В 2014 году США ввели санкции против России. В ответ Дмитрий Рогозин публично предложил Вашингтону доставлять своих астронавтов на МКС с помощью батута. Так он намекнул на отсутствие у американцев аналогов кораблей «Союз».
Теперь такой аналог появился.
«Батут работает. Это шутка для посвященных», — сказал Маск, вызвав смех у представителей NASA.
В самом космическом агентстве заявили, что видели поздравления из России в связи с запуском.
«Они (Россия) верят в сотрудничество и, думаю, что оно по-прежнему будет сильным», — сказал глава NASA Джим Брайденстайн.
Crew Dragon стартовал с космодрома на мысе Канаверал в субботу. Корабль должен состыковаться с МКС в автоматическом режиме.
Это первый пилотируемый старт американцев с 2011 года. Девять лет астронавты отправлялись на МКС на российских «Союзах».
Ранее «Рамблер» сообщал, что Crew Dragon с астронавтами Дагласом Херли и Робертом Бенкеном вышел на орбиту.
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Наука и техника , Армия , Видео , Войска , Оружие , США , Дмитрий Рогозин , Илон Маск , Роскосмос , SpaceX , NASA
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