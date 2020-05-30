В Роскосмосе оценили запуск корабля Илона Маска

Запуск американского корабля Crew Dragon к Международной космической станции открывает новый этап в пилотируемой программе, заявил исполнительный директор госкорпорации "Роскосмос" Сергей Крикалев.
Крикалев поприветствовал американских коллег и отметил, что успех миссии Crew Dragon сможет дать дополнительные возможности и резервы всей мировой космической программе.
Запуск ракеты Falcon 9 c астронавтами на борту корабля Crew Dragon к МКС состоялся 30 мая 2020 года. Впервые с 2011 года космонавты NASA полетели на международную космическую станцию на корабле США, а не на российском "Союзе".