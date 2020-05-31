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На МКС пролилась кровь 

Ирина Лебедева и ещё 127 15 минут назад
Космический корабль Crew Dragon вышел на орбиту
Фото: SpaceX/Global Look Press
Первый в истории частный пилотируемый корабль Crew Dragon с астронавтами Дугласом Херли и Робертом Бенкеном на борту успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС).
В сети идет активное обсуждения трансляции стыковки, и пользователи заметили, что без небольших накладок не обошлось.
Были накладки со скафандром Роберта Бенкена, который оказался не совсем герметичен.
Также пользователи, внимательно смотревшие трансляцию, обратили внимание на небольшое красное пятно на лбу у астронавта Дугласа Херли, как будто там был ушиб или порез. Они забеспокоились — вдруг случилось что-то серьезное.
«Почему Дуглас Херли так часто трет свой лоб? Надеюсь, все пройдет хорошо и без инцидентов», «Надеюсь, что с Дугласом Херли все в порядке после того, как он ударился лбом».
Но, увидев, что травма оказалась незначительной, комментаторы начали шутить:
«Говорят, космос — опасное место, у вас есть там бинты?»
Как сообщал «Рамблер», SpaceX миллиардера Илона Маска первой среди частных компаний запустила на Международную космическую станцию (МКС) ракету с астронавтами.
Видео дня. SpaceX впервые запустила ракету с астронавтами к МКС
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Наука и техника , В мире , Наука , Технологии , SpaceX
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