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В Росатоме смоделировали развитие пандемии 

News.ru 1 час назад
В Росатоме смоделировали развитие пандемии
Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»
Учёным Снежинского ядерного центра (ВНИИТФ) удалось смоделировать развитие пандемии по всему миру. Они повысили точность предыдущих прогнозов.
В мире для прогнозов распространения вирусных заболеваний чаще всего используют математическую модель SEIRD. Однако учёным ядерного центра в Снежинске она показалась недостаточно точной в случае именно коронавируса. Они разработали свою модель. Добавили в неё больше параметров для анализа, тем самым значительно повысив точность прогнозов, — цитирует сообщение ТАСС.
Прогноз экспертов складывается из двух переменных — скорость заражения и скорость выздоровления.
Модель ВНИИТФ показала неплохие прогностические качества — так, с высокой точностью предсказано развитие эпидемии в Нью-Йорке, — подчеркнули в издании.
Как информировал NEWS.ru, губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что смертность от коронавирусной инфекции в регионе ожидается в мае выше показателей апреля текущего года.
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Комментарии
Наука и техника , Андрей Воробьев , Росатом , ИТАР-ТАСС , Снежинск
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