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Определена новая смертельная опасность коронавируса 

Lenta.ru и ещё 1 41 минуту назад
Определена новая смертельная опасность коронавируса
Фото: ТАСС
Международная группа ученых определила, что коронавирусная инфекция COVID-19 особо опасна для людей, кто вылечился от рака или до сих пор болен онкологическим заболеванием. Статьи специалистов опубликованы в журнале Lancet.
Исследователи проанализировали новые данные о 928 людях с раком, заразившихся коронавирусом, в США, Канаде, Великобритании и Испании. Половина из них оказалась госпитализирована, а 13 процентов умерли. Этот показатель больше, чем в общей популяции. Во втором исследовании с участием 800 англичан с различными типами рака и COVID-19 был выявлен еще более высокий уровень смертности, равный 28 процентам.
В наибольшей степени для коронавирусной инфекции оказались уязвимы мужчины, смертность которых достигает 17 процентов (у женщин девять процентов). Отчасти это может объясняться тем, что женщины часто заболевают раком молочной железы, однако при этом они моложе и имеют, в среднем, меньше хронических заболеваний.
Ежегодно в одних только США диагностируется более 1,6 миллиона раковых заболеваний, в настоящее время на лечении находятся несколько миллионов американцев, а 20 миллионов вылечились от рака. Согласно выводам ученых, люди из этой группы населения должны сделать все возможное, чтобы не заразиться SARS-CoV-2.
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Наука и техника , Социология , Испания , Канада , США , Великобритания
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