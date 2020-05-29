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Ученый рассказал, для чего нужны новые пробы грунта Луны 

РИА Новости 1 час назад
Для чего нужны новые пробы грунта Луны?
Фото: © РИА Новости / Антон Денисов
Российским ученым необходимо 8-10 проб грунта из разных районов Луны, чтобы точно установить историю происхождения естественного спутника Земли, рассказал РИА Новости заведующий лабораторией геохимии Луны и планет Института геохимии и аналитической химии РАН Евгений Слюта.
По его словам, в мире сейчас распространены две модели образования Луны: предложенная американцами гипотеза столкновения с Землей другого небесного тела и российская гипотеза о параллельном происхождении Луны и Земли.
"Все прекрасно понимают, что без доставки лунного грунта из различных районов Луны ни ту, ни другую гипотезу подтвердить нельзя. Нужен лунный грунт из материковых и морских районов, из наиболее древних районов Луны, чтобы детально исследовать минеральный, химический состав, и, конечно, прежде всего, изотопный состав радионуклидов. Эти районы более-менее определены. Это 8-10 районов. Для Луны этого будет достаточно", — сказал Слюта.
Одна из проб грунта, рассчитывает ученый, будет доставлена с помощью российской лунной станции "Луна-28". Исследовать грунт с необходимой точностью на самой Луне невозможно, требуется его доставка в наземные лаборатории, отметил он.
"На месте точные анализы не делаются. Изучение изотопного состава это очень чувствительный анализ. Только подготовка к нему занимает несколько месяцев", — сказал Слюта.
По его словам, гипотеза столкновения с Землей другого небесного тела хорошо моделирует образование Луны, но не объясняет разницу составов вещества двух тел. А гипотеза совместного образования имеет свои пробелы, но более согласована с точки зрения состава вещества Луны и Земли. "Последние данные подтверждают нашу гипотезу", — сказал Слюта.
Ученый напомнил, что изначально идея совместного образования Земли и Луны была выдвинута сыном Чарльза Дарвина еще в начале XX века. Однако современные ученые по-другому представляют сам процесс образования планеты и ее спутника.
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Наука и техника , Чарльз Дарвин , РАН , РИА Новости
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