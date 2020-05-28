Ученые сплавали в Антарктику на зараженном корабле

Три австралийских медика опубликовали в журнале Thorax статью, рассказав о засвидетельствованной ими вспышке COVID-19 на борту экспедиционного круизного корабля, направлявшегося из Аргентины и Антарктику.

Корабль должен был проследовать к Антарктическому полуострову по маршруту экспедиции британского исследователя Эрнеста Шеклтона и вышел из аргентинского порта Ушуайя в середине марта, уже после начала пандемии. Все пассажиры, ученые и члены команды перед посадкой были проверены на наличие симптомов коронавирусной инфекции, а те из них, кто в предыдущие три недели посещал «рисковые» страны, вообще не были допущены на борт. Но такие меры предосторожности оказались недостаточными.

На восьмой день плавания у одного из пассажиров поднялась температура, после чего на корабле был введен карантин — все должны были изолироваться в своих каютах и носить маски. Команда и ученые занимались обслуживанием корабля и изолированных пассажиров, при этом они применяли полные костюмы защиты при контакте с больными и респираторы — при общении с остальными пассажирами. Однако это тоже не помогло, и в последующие дни симптомы появились еще у нескольких пассажиров и членов экипажа.

Корабль, находившийся уже у Антарктического полуострова, взял курс на Уругвай, где и бросил якорь в порту Монтевидео на тринадцатый день плавания. Симптомы за это время у части заболевших уже прошли, а шесть человек, у кого еще оставалась температура, были проверены с помощью доставленных на борт экспресс-тестов на антитела, причем все — с отрицательным результатом.

Случаи заболевания тем не менее продолжились, и в последующие дни с корабля пришлось эвакуировать восемь человек, находившихся в тяжелом состоянии, и у всех восьми при ПЦР-тестировании был выявлен COVID-19.

Полное ПЦР-тестирование 217 находившихся на борту пассажиров и членов экипажа было проведено уругвайскими властями только на двадцатый день и вывило в общей сложности 128 заболевших. Причем в это число вошли и все те шесть человек, у кого тест на антитела показал отрицательный результат. И что не менее интересно — в десяти случаях из двух проживавших в одной каюте пассажиров положительный результат теста был только у одного. Симптомы же из этих 128 человек наблюдались только у двадцати четырех, включая тех, кто был ранее эвакуирован. То есть 81% заболевших переносили болезнь бессимптомно.

На 28 день корабль покинули находившиеся там граждане Австралии и Новой Зеландии, а на 32 день и все остальные.

Ученые, однако, опубликовали свою статью не для того, чтобы поделиться впечатлениями о необычном плавании, а использовали полученный опыт и информацию в качестве основы для исследования из которого сделали выводы об особенностях вспышки COVID-19 на находящихся в плавании круизных судах, о ненадежности применения экспресс-тестов во время острой фазы заболевания, а также о высоком проценте бессимптомных больных. Кроме того, на основании случаев выявления заболевания только у одного из двух соседей по каюте, медики выдвинули предположение, что ПЦР-тесты могут давать большой процент ложноотрицательных результатов.