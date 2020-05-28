Динозавры пожирали своих сородичей

Поедание себе подобных — одно из самых серьезных табу современного общества, однако среди животных это весьма распространенная тактика выживания. Неудивительно, что и миллионы лет назад динозавры придерживались тех же принципов.

Окаменелые останки возрастом свыше 150 миллионов лет предоставили палеонтологам редкие свидетельства того, что представлял собой рацион доисторических ящеров. Среди костей ученые обнаружили признаки того, что в тяжелые времена динозавры пускались на крайние меры.

Следы укусов на костях древних животных, которые можно опознать, встречаются намного реже, чем может показаться на первый взгляд. Поэтому судить о том, как часто динозавры-тераподы пускали в ход свои клыки, далеко не всегда представляется возможным. Однако у палеонтологов есть свое собственное место паломничества в том случае, если они хотят посмотреть на следы доисторических схваток.

Карьер Мигатт-Мур в американском штате Колорадо является чем-то вроде аномалии, в котором регулярно обнаруживаются окаменелости с необычайно высокой плотностью порезов и оттисков, явно сделанных зубами теропод. Исследователи из Университета Теннесси, Университета Колорадо-Меса и Деймен-колледжа в Амхерсте, штат Нью-Йорк, воспользовались возможностью выследить род динозавров, который чаще всего несет ответственность за кровопролитие.

На сегодняшний день из 2368 костей, добытых в карьере (исключая несколько экспонатов, выставленных на прокат или взятых в аренду), чуть менее трети были погрызены каким-то тероподом. При ближайшем рассмотрении исследователи обнаружили улики, свидетельствующие о том, что в некоторых случаях виновником был массивный хищник — аллозавр. По крайней мере, один из наборов меток был достаточно большим, чтобы его мог оставить либо аллозавр внушительных размеров, либо другой крупный динозавр по имени цератозавр. Точно так же трудно исключить крупных хищников, таких как Saurophaganax и Torvosaurus.

В то время как большинство углублений были отмечены в костях крупных травоядных, 17% также остались на костях теропод, включая других аллозавров. Около половины из них были на частях скелета, которые вряд ли могли дать им достаточно еды. А это значит, что динозавры бросались на своих собратьев лишь за тем, чтобы получить хоть немного еды — вероятно, пожирая как живых, так и мертвых сородичей.

Но не стоит этому удивляться. В условиях дефицита ресурсов каннибализм становится средством избавления популяции от больных и слабых особей, а также повышает шансы на выживание более сильных и активных. Возможно, практика поедания себе подобных и стала одним из тех факторов, который позволил динозаврам доминировать на Земле миллионы лет.