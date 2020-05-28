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Новый ресурс: что американцы ищут на Луне 

Вероника Полынина и ещё 1 19 минут назад
Новый ресурс: что американцы ищут на Луне
Фото: Национальная Служба Новостей
США хотят найти на Луне новый источник полезных ископаемых, считает ученый-геолог, советник министра природных ресурсов РФ Владимир Полеванов.
«Трамп именно в связи с поиском новых видов энергии заявил о том, что именно американцы якобы имеют право рассматривать спутник Земли как источник сырьевых ресурсов для США», — сказал Полеванов в интервью «Вечерней Москве».
Он отметил, что американцев в первую очередь интересует гелий-3 — газообразное вещество, которое считается в миллионы раз эффективнее нефти в энергетическом эквиваленте. Несколько десятков тонн гелия-3 способны покрыть годовые энергетические нужды целой страны.
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Ранее, как сообщал «Рамблер», президент США Дональд Трамп подписал указ, закрепляющий право американцев на добычу ресурсов на Луне и других небесных телах. В ответ на это в Роскосмосе заявили, что попытки США «экспроприации космического пространства и агрессивные планы по фактическому захвату территорий других планет» не настраивают другие страны на плодотворное сотрудничество с Вашингтоном.
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Наука и техника , Наука , США , Технологии , Дональд Трамп , Роскосмос
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