Новый ресурс: что американцы ищут на Луне 

США хотят найти на Луне новый источник полезных ископаемых, считает ученый-геолог, советник министра природных ресурсов РФ Владимир Полеванов.
«Трамп именно в связи с поиском новых видов энергии заявил о том, что именно американцы якобы имеют право рассматривать спутник Земли как источник сырьевых ресурсов для США», — сказал Полеванов в интервью «Вечерней Москве».
Он отметил, что американцев в первую очередь интересует гелий-3 — газообразное вещество, которое считается в миллионы раз эффективнее нефти в энергетическом эквиваленте. Несколько десятков тонн гелия-3 способны покрыть годовые энергетические нужды целой страны.
Ранее, как сообщал «Рамблер», президент США Дональд Трамп подписал указ, закрепляющий право американцев на добычу ресурсов на Луне и других небесных телах. В ответ на это в Роскосмосе заявили, что попытки США «экспроприации космического пространства и агрессивные планы по фактическому захвату территорий других планет» не настраивают другие страны на плодотворное сотрудничество с Вашингтоном.