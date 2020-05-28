Новый ресурс: что американцы ищут на Луне 

США хотят найти на Луне новый источник полезных ископаемых, считает ученый-геолог, советник министра природных ресурсов РФ Владимир Полеванов.

«Трамп именно в связи с поиском новых видов энергии заявил о том, что именно американцы якобы имеют право рассматривать спутник Земли как источник сырьевых ресурсов для США», — сказал Полеванов в интервью «Вечерней Москве».

Он отметил, что американцев в первую очередь интересует гелий-3 — газообразное вещество, которое считается в миллионы раз эффективнее нефти в энергетическом эквиваленте. Несколько десятков тонн гелия-3 способны покрыть годовые энергетические нужды целой страны.