Космос уходит от российской монополии 

После девяти лет перерыва в пилотируемых запусках США возвращаются в космос, обретая способность отправить человека на околоземную орбиту. Хотя запланированный на 27 мая запуск космического корабля Crew Dragon 2 и был в последний момент перенесён из-за погодных условий на 30 мая, никто не сомневается, что астронавты всё-таки полетят. В течение года полёты должны совершить ещё два новых американских пилотируемых корабля — Boeing CST-100 Starliner и Dream Chaser.

Для России этот полёт ознаменует собой прекращение её монополии на доставку экипажей на международную орбитальную станцию, которой она пользовалась начиная с 2011 года. Никакие политические осложнения за это время не могли повлиять на её эксклюзивный статус космической державы мегауровня. Ни США, ни другие страны не могли обойтись без услуг РФ по доставке экипажей.

Однако теперь встаёт со всей очевидностью вопрос — а чем Россия ответит на этот вызов? Как было использовано прошедшее время для упрочения её позиций в космосе? В то время как у США будет четыре новых космических корабля (с учётом Orion, предназначенного в первую очередь для полётов на Луну), сколько новинок получит Россия?

Сразу отметим, что практически всё пополнение космического флота Соединённых Штатов происходит за счёт частных инициатив. Имя Илона Маска, как ранее Ричарда Брэнсона , в данном случае является знаковым. Три вышеназванных корабля появились в рамках программы NASA Commercial Crew Development, предназначенной для сотрудничества бизнеса и государства. Правительство даёт заказы на доставку на орбиту экипажей, а частные подрядчики берутся их выполнять. Точно так же работает запущенная в 2012 году программа Commercial Resupply Services, по которой на МКС доставляются грузы. Как можно уже понять, NASA намеренно не выбирает один тип корабля, а имеет несколько типов. Это делается и в рамках американской традиции экономической конкуренции, чтобы деньги не шли в один карман, и для того, чтобы не зависеть в чрезвычайной ситуации от одного подрядчика.

Россия же по-прежнему использует космические корабли серии «Союз», первый из которых совершил полёт ещё в 1967 году. Стоит сказать, что более чем полвека эксплуатации не является чем-то однозначно негативным. «Союз» показал себя в высшей степени надёжным аппаратом. Если американцы из пяти «Спейс шаттлов» потеряли два и у них погибло четырнадцать астронавтов, то последняя катастрофа «Союза» с человеческими жертвами произошла в 1971 году. Вообще с позиций сегодняшнего дня видно, что «Спейс шаттл» был во многом тупиковым проектом, а результатом втягивания СССР в гонку многоразовых кораблей стали миллиарды рублей, потраченных на создание системы «Энергия» — «Буран».

По этой причине нет смысла бездумно копировать действия американцев, чтобы не нарываться во второй раз на подобную бессмысленную трату денег. К тому же следует чётко представлять, что Россия сегодня — это не сверхдержава, подобная СССР, у неё нет средств на состязание с Америкой в космосе на равных. Но при всём том РФ не может сдавать уже имеющиеся позиции. Имидж страны, первой запустившей искусственный спутник Земли, а также пославшей человека в космос, обязывает ко многому.

Национальная космическая программа может стать как средством сплочения населения, так и одним из новаторских технологических проектов, движителей экономического роста. Однако космос, в отличие от атомной сферы, долго не получал такого же внимания властей. Если «Росатом» ещё в 2005 году возглавил Сергей Кириенко , работа которого была ознаменована определёнными достижениями, то в «Роскосмосе» руководитель из бизнеса был назначен только в 2013-ом — Игорь Комаров

Первый серьёзный проект в России в постсоветское время — строительство космодрома «Восточный» в Амурской области — вылился в череду громких скандалов, связанных с разворовыванием денег. Если Байконур был построен в 1955–1957 годах, чуть более чем за два года — в безводной пустыни, с примитивными технологиями того времени, в стране, ещё не пришедшей в себя после войны, то «Восточный» строился совсем в иную эпоху, совсем с другой техникой. Но при этом от указа о начале строительства до первого пуска ракеты в 2016 году прошло девять лет. И сегодня космодром имеет в активе всего пять запусков за четыре года, что совершенно не оправдывает расходов на его строительство.

Что касается новых проектов, то в самой отдалённой перспективе имеется только один — корабль «Федерация», который должен заменить «Союз», но его будущее очень смутно и неопределённо. Неизвестно даже, совершит ли он когда-либо полёт, ибо по самым смелым официальным прогнозам он планируется на 2025 год, при этом дата всё время переносится. Понятно, что если «Федерация» когда-то и будет реализована, она к тому времени никак не сможет считаться «инновационным прорывом».

В любом случае Россия выбивается из такого выгодного бизнеса, как доставка космонавтов и грузов на МКС. Какой-то альтернативы американским проектам не создаётся и не планируется. «Федерация» вообще проектируется как средство доставки на Луну — опять-таки после американцев, которые планируют вновь высадиться там в ближайшие годы. Так что пропагандистский смысл проекта теряется вовсе. Напомним, что до «Бурана» огромные деньги в СССР были «вбуханы» в проект создания гигантской ракеты Н-1, предназначенной для полёта на Луну, куда она так и не отправилась. Таким образом, история словно подсказывает — никогда не стоит копировать американцев, нужно искать свои пути.

Учитывая те скромные средства, которые есть у РФ для космической программы, крайне важно сделать правильный выбор, на что их следует потратить. Это должны быть амбициозные программы, которые позволят России застолбить своё место в космосе сегодня. Возможно, это могут быть даже непилотируемые полёты, но связанные с достижением таких объектов в космосе и их исследованием, которые ещё являются неизученными. СССР проиграл США битву за «дальний космос». Америка первой достигла Меркурия, Юпитера, Сатурна и иных планет. Она застолбила за собой исследование Марса. Теперь, возможно, вернётся к этому сегменту. Также СССР упустил космическую астрономию — давайте вспомним, какой переворот в науке совершил телескоп «Хаббл». Это тоже может стать точкой приложения сил в настоящее время.

Россия крайне нуждается в проектах, которые помогут вернуть ей национальное достоинство в космосе. Поскольку космические полёты стали крупной отраслью бизнеса, РФ не может отставать и здесь. Раньше в Америке частные компании поставляли сами ракеты и аппараты, а запускала их NASA. Теперь концепция поменялась. Частные корпорации берут на себя и запуски, и их обслуживание, а Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства выступает лишь в роли распределителя средств. Эта революция должна произойти и в России. На повестке дня должен стоять приход крупного российского бизнеса в космос. И это государственная задача.