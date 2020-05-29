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Затмение Венеры смогут увидеть россияне 19 июня 

Агентство «Москва» и ещё 7 1 час назад
Россияне увидят затмение Венеры
Фото: © NASA / SSV, MIPL, Magellan Team
Россияне смогут увидеть затмение Венеры 19 июня 2020 года, также 5 июня произойдет полутеневое затмение Луны, а 21 июня на территории России будут наблюдаться частные фазы кольцеобразного затмения Солнца. Об этом сообщает пресс-служба Московского планетария.
«Июнь 2020 года — месяц затмений Луны, Венеры и Солнца. 5 июня — полутеневое затмение Луны (максимальная фаза 0,568 в 22:25 по московскому времени) при видимости из Европейской части России. 19 июня — затмение (покрытие) Венеры Луной при дневной видимости в России в 12:00. 21 июня — кольцеобразное затмение Солнца (максисмальная фаза 0,994 в 9:40 по московскому времени, Африка, Азия, Китай, Тихий океан). Частные фазы затмения будут наблюдаться на территории России», — говорится в сообщении.
В Московском планетарии напомнили, что 21 июня наступит астрономическое лето.
«В день летнего солнцестояния июнь порадует нас самым высоким Солнцем и самым длинным световым днем и в году. 21 июня продолжительность светового дня в Москве составит 17 часов 33 минуты. В приполярных широтах Северного полушария наступят долгожданные белые ночи, а в Заполярье — полярный день», — добавили в пресс-службе.
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Комментарии
Наука и техника , Другое , Лунное затмение , Солнечное затмение
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