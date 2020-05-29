Россияне увидят затмение Венеры

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В Московском планетарии напомнили, что 21 июня наступит астрономическое лето.

Агентство «Москва»: последние новости

Москвичи смогут увидеть комету Лебедь невооруженным взглядом в северной части неба по ночам до конца июня

Мужчину с колото-резаными ранами живота нашли повешенным на заборе в центре Москвы

СК завершил расследование дела о фейковой информации о трупах в обсервационном центре в Крылатском